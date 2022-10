Παράδοση – φόρμα «βγάζουν» σημείο στη Β’ Αγγλίας, έχει γκολ το Στρασβούργο – Λιλ στην Α’ Γαλλίας

Επιβεβαιώθηκαν χθες βράδυ τα Over στα Φερεντσβάρος – Ερυθρός Αστέρας (2-1, απόδοση 1,90) και Μπάλκανι – Σίβασπορ (1-2, απόδοση 1,87). Στο Αϊντχόφεν – Ζυρίχη (5-0), ξεκίνησε βασικός ο Γκαπμόμ (απόδοση 1,83), ο οποίος είχε δύο κλασικότατες ευκαιρίες για να σκοράρει. Ιδίως στη φάση του 3-0, ο αντίπαλος κίπερ έκανε την απόκρουση της ζωής του σε κεφαλιά του και το έφαγε στην επαναφορά από τον Σανγκαρέ. Εστω κι έτσι πάντως, βάσει αποδόσεων, η βραδιά είχε θετικό πρόσημο. Προχωράμε!



Στρέφουμε το ενδιαφέρον μας απόψε στη Β’ Αγγλίας όπου υπάρχει φαβορί στο Τρανμίρ – Κρου και στο Σαμπιονά για να δούμε γκολ και θέαμα στο Στρασβούργο – Λιλ.



ΤΡΑΝΜΙΡ – ΚΡΟΥ



Η Τρανμίρ (12η) «μεταλλάχθηκε» από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Έως τότε είχε δύο νίκες σε 10 αγώνες και έκτοτε 4-1-1! Η ήττα (5-1 από τη Λιντς U21) και η ισοπαλία (2-2 με την Μπόλτον) ήταν στο Λιγκ Τρόφι, διοργάνωση στην οποία προβαίνει σε ροτέισον. Στο πρωτάθλημα «τρέχει» σερί 4-0-0 δίχως να παραβιαστεί η εστία της! Διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα με εννέα τέρματα παθητικό έπειτα από 12 αγωνιστικές. Επίσης, έχει… πελάτισσα τη νυν αντίπαλό της όταν την υποδέχεται στο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, μετράει 6-1-0 στα επτά πιο πρόσφατα μαζί της, χωρίς να δεχτεί γκολ στα τέσσερα από τα έξι «τρίποντα»!



Η Κρου (13η) ακολουθεί αντιστρόφως ανάλογη πορεία (μία νίκη στα εννέα πιο πρόσφατα σε όλες τις διοργανώσεις). Εκτός έδρας το σερί της είναι στο 0-3-3, βρήκε δίχτυα μόνο στους δύο από τους έξι αγώνες. Θα στερηθεί απόψε τον Εΐνλι (μ. 10/0 και 4 ασίστ), ο οποίος κάνει… κουμάντο στη μεσαία γραμμή οπότε, η απουσία του μπορεί να δημιουργήσει ανισορροπία.



Η Τρανμίρ βρίσκεται στο «-2» από την επτάδα (οδηγεί στα πλέι οφ). Κερδίζει και «κοιμάται μέσα σε αυτή τουλάχιστον μέχρι αύριο το απόγευμα.



ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓO – ΛΙΛ



Το Στρασβούργο προέρχεται από την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα έπειτα από εννέα αγωνιστικές (3-2 την Ανζέ). Η Λιλ έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της (χάνει – κερδίζει εδώ και οκτώ αγωνιστικές). Τι τις συνδέει; Η ευκολία στο γκολ και τα κενά στα μετόπισθεν. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο επιβεβαίωσαν στα 14/16 μεταξύ τους στο «Λα Μεϊνό».



Το Στρασβούργο (14ο) το έφερε στα οκτώ από τα δέκα φετινά του παιχνίδια. Στην έδρα του έχει τέσσερα στα πέντε πιο πρόσφατα. Εάν πάμε και σε περσινά το νούμερο ανεβαίνει στα 7/9. Στο «σπίτι» του σκόραρε στα 10 από τα 11 τελευταία, έμεινε στο μηδέν μόνο με την Κλερμόν (0-0).



Η Λιλ (7η) από την πλευρά της, μετρούσε εννέα σερί G/G ή Over μέχρι την προηγούμενη αγωνιστική (1-0 τη Λανς). Από καθαρή τύχη – ατυχία πάντως, δεν επαληθεύτηκε και εδώ, καθώς η φιλοξενούμενη σπατάλησε κλασικές ευκαιρίες για να σκοράρει. Επίσης, έχει εννέα συνεχόμενα μακριά από το «Μετροπόλ», τα τέσσερα πιο πρόσφατα ήταν και Over. Τέλος, κατεβαίνει με τρεις καλές απουσίες από τη μέση και πίσω. Συγκεκριμένα, είναι εκτός οι Γκούντμπουντσον (α. 5/0), Ντιακιτέ (α. 9/0), Γκόμες (μ. 9/1).



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ



21.45 143 ΤΡΑΝΜΙΡ – ΚΡΟΥ 1 1,95



22.00 152 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓO – ΛΙΛ G/G ή OV 1,55