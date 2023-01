Πανδαισία από γκολ στη Σκωτία

Έπειτα από δέκα ημέρες η στήλη επέστρεψε στις αποτυχίες, καθώς χάθηκαν και οι δύο επιλογές μας. Ο Άσπας δεν σκόραρε στο Θέλτα – Σεβίλλη (1-1), ενώ η Νόριτς έβαλε ένα γκολ στη Ρέντινγκ (1-1). Με την ισοπαλία πήγε στο 1-6-5 το σερί της στο τελευταίο ματς του εκάστοτε έτους!

Τελευταίο απόγευμα του 2022 και οι επιλογές μας είναι αποκλειστικά από τα «χωριά» της Σκωτίας, με την πεποίθηση ότι θα κλείσει με ταμείο η χρονιά! Οι δύο είναι από τη League 1 όπου έληξαν Over τα επτά τελευταία παιχνίδια (τα πέντε ήταν και Ov 3,5). Η τρίτη έρχεται από τη League 2 στην οποία είχαμε 4/5 Over.

ΑΛΟΑ – ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ

Μία φορά έχουν συναντηθεί στην έδρα της γηπεδούχου (ήταν φέτος) και στο ματς σημειώθηκαν περισσότερα από δύο τέρματα (3-1).

Η Αλόα (6η) μετράει 5/6 Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, όλα ήταν και G/G! Στο «Ρεκριέισον Παρκ» τρέχει σερί 3/3 όλα ήταν κι εδώ G/G (2,10 το Over και G/G). Σε αυτό έχει 8/10 Over στο πρωτάθλημα, σε όλα βρήκε δίχτυα τουλάχιστον δύο φορές. Αξίζει να αναφέρουμε τέλος, ότι δέχτηκε γκολ στα 18/22!

Η Κέλτι Χαρτς (8η) έχει 8/11 Over μέσα – έξω και 10/12 μακριά από το «Νιου Σέντραλ Πάρκ» σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα το παρουσίασε στις 9/11 εξορμήσεις της.

ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ – ΚΛΑΪΝΤ

Η παράδοση δείχνει Over, καθώς εμφανίστηκε στα τελευταία πέντε μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης (7-1, 3-0, 2-3, 4-1, 2-1).

Η Κουίν οφ Σάουθ (7η) έχει 10/11, αυτό που έμεινε στο Under έληξε 1-1. Στην έδρα της μετράει 5/7 σε όλες τις διοργανώσεις και 3/3 στο πρωτάθλημα. Η επίθεσή της είναι μία από τις καλύτερες με 31 γκολ σε 19 αγωνιστικές. «Μπάζει» από την άλλη, ανασταλτικά (19/34).

Η Κλάιντ (9η) προέρχεται από 4/6 μέσα – έξω και 3/4 μακριά από το «άντρο» της σε όλες τις διοργανώσεις. Θετικό το ότι βρήκε δίχτυα στις 3/4 εξορμήσεις της. Η άμυνά της είναι η δεύτερη χειρότερη στη League 1 με 39 τέρματα παθητικό σε 19 αγώνες. Εκτός έδρας μάλιστα δέχεται σχεδόν 2,5 τέρματα ανά παιχνίδι (8/18).

ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ – ΣΤΕΝΧΑΣΜΙΟΥΡ

Οι δύο ομάδες είναι… ερωτευμένες με τα γκολ. Έληξαν Over και τα δύο μεταξύ τους ματς φέτος (3-0, 3-1). Επίσης, σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στα 4/5 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας (εδρεύουν στην ίδια πόλη και είναι τοπικό ντέρμπι).

Η Στέρλινγκ (2η) μετράει 4/4 Over και 11/13 εντός – εκτός ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, έχει 8/10 φέτος στο «σπίτι» της. Σε αυτό έβαλε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 7/9. Διαθέτει την καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα με 36 γκολ σε 17 αγωνιστικές. Δέχεται από την άλλη, 1,17 ανά παιχνίδι (17/20).

Η Στενχάσμιουρ (7η) έχει 18/19 μέσα – έξω σε όλες τις διοργανώσεις και 11/11 μακριά από το ««άντρο» της! Τα 10 ήταν και G/G (στο 1,95 το Over και G/G). Η άμυνά της είναι η χειρότερη στην κατηγορία με 33 τέρματα παθητικό σε 17 ματς. Η επίθεσή της από την άλλη, η δεύτερη καλύτερη με 29 γκολ ενεργητικό. Εκτός έδρας οι επιδόσεις της (στα τέρματα) είναι 14-16 σε οκτώ παιχνίδια.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 159 ΑΛΟΑ – ΚΕΛΤΙ ΧΑΡΤΣ OVER 1,80

17.00 171 ΚΟΥΙΝ ΟΦ ΣΑΟΥΘ – ΚΛΑΪΝΤ OVER 1,70

17.00 172 ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ – ΣΤΕΝΧΑΣΜΙΟΥΡ OVER 1,62