Παιχνίδι με τα γκολ στην Ά Αγγλίας

Η Λάρνε γιόρτασε την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου με πιο… εμφατικό τρόπο, καθώς κέρδισε 2-1 την Ντάγκανον με 2/1 ημίχρονο/τελικό! Ένα γκολ ακόμη θέλαμε για να πληρωθούμε και εμείς. Όσον αφορά στη δεύτερη επιλογή μας, πέσαμε τελείως έξω, αφού το Πόρτσμουθ – Ντέρμπι έληξε 0-0.

Παραμένουμε και σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο και ασχολούμαστε με τη Λιγκ 1 της Αγγλίας και την Τσάμπιονσιπ της Σκωτίας.

ΕΞΕΤΕΡ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ

Τηλεοπτικό το παιχνίδι κάτι που… εξιτάρει της ομάδες που αγωνίζονται στις χαμηλές κατηγορίες της Αγγλίας (η Ίπσουιτς βέβαια είναι τεράστιο όνομα) και τις κάνει πιο… ανέμελες ανασταλτικά. Το G/G ή Over είναι καλή περίπτωση, αμφότερες θέλουν να… συνοδεύσουν με γκολ το μεσημεριανό φαγητό όσων τις παρακολουθήσουν από την τηλεόραση (12.00 ώρα Αγγλίας το ματς). Εξάλλου, το έφεραν στα 4/4 μεταξύ τους στο Σεν Τζέιμς Παρκ».

Η Έξερερ (9η) μετράει 7/8 G/G ή Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, όλα ήταν και Over 2,5 και G/G (τα έξι και Over 3,5)! Επίσης, στο «σπίτι» της έχει 5/5 και τα πέντε και Over 2,5 και G/G! Σε αυτό βρήκε δίχτυα από δύο φορές και πάνω στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Τέλος, διαθέτει τον τρίτο και πέμπτο σκόρερ στην κατηγορία, τους Μπράουν (9 γκολ/8 ασίστ) και Νόμπε (8 τέρματα/5 ασίστ) αντιστοίχως.

Η Ίπσουιτς (2η) προέρχεται από 4/4 G/G ή Over μέσα – έξω σε όλες τις διοργανώσεις. Μακριά από το «Πόρτμαν Ρόουντ» έχει 6/7, στα τρία τελευταία σκόραρε τουλάχιστον τρεις φορές! Βρήκε δίχτυα στις 15/17 εξορμήσεις, ενώ διαθέτει την καλύτερη επίθεση εκτός έδρας στην κατηγορία με 20 τέρματα σε εννέα αγωνιστικές.

ΜΠΕΡΤΟΝ – ΠΛΙΜΟΥΘ

Τις δύο ομάδες χωρίζουν 29 βαθμοί, αλλά η γηπεδούχος μετράει 3-4-0 στα τελευταία επτά ματς που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη. Αφήνουμε στην άκρη τα σημεία και πάμε στα γκολ και δη στο G/G, καθώς έχει τύχη βάσει της αγωνιστικής συμπεριφοράς των δύο συλλόγων, αλλά και διότι παρουσιάστηκε στα 3/4 μεταξύ τους στο «Πιρέλι». Τα τρία τελευταία μάλιστα, έληξαν 1-1!

Η Μπέρτον (23η) μετράει 5/6 ανεξαρτήτως έδρας και 2/3 στο «σπίτι» της αμφότερα στο πρωτάθλημα. Σε αυτό βρήκε δίχτυα στα 4/5 στη διοργάνωση. Έχει τη χειρότερη άμυνα στη Λιγκ 1 με 38 τέρματα παθητικό σε 18 αγωνιστικές, ενώ σκόραρε στα 6/7 που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της.

Η Πλίμουθ (1η) προέρχεται από 5/5 G/G μέσα – έξω και 5/6 εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. Επίσης, βρήκε δίχτυα και στους εννέα φετινούς αγώνες μακριά από το «σπίτι» της. Θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη εάν δεν σκοράρει σήμερα έχοντας την κορυφαία επίθεση στην κατηγορία με 38 τέρματα σε 18 ματς και τη δεύτερη καλύτερη εκτός έδρας με 18 γκολ σε εννέα παιχνίδια. Σε εννέα εξορμήσεις παραβιάστηκε η εστία της 15 φορές, νούμερο που χρήζει αναφοράς, καθώς μιλάμε για την πρωτοπόρο. Κατεβαίνει και με τρεις κομβικές απουσίες από τη μέση και πίσω, τους Σκαρ (α. 14/0), Μέιγιορ (μ. 9/0) και Αζάζ (μ. 15/6).

ΝΤΑΝΤΙ – ΧΑΜΙΛΤΟΝ

Η Νταντί (3η) διάγει την καλύτερη περίοδο της φετινής σεζόν στην Τσάμπιονσιπ, καθώς «τρέχει» σερί 3-2-0. Στα 4/5 σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα. Αυτό θα ζητήσουμε να πράξει και σήμερα. Κάτι που επιβεβαίωσε στα 2/3 που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της (4-0, 0-1, 3-0), αλλά και στο μεταξύ τους ματς στον πρώτο γύρο (2-0). Στην έδρα της πέτυχε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 9/10 φετινά παιχνίδια (στα πέντε από τρία και πάνω)! Σε αυτή σκόραρε στους 13/14 αγώνες.

Η Χάμιλτον (10η) είναι στο «-14» από τη γηπεδούχο και στο «-6» από την απευθείας παραμονή. Παραβιάστηκε τουλάχιστον δύο φορές η εστία της στα 8/10 ματς, καθώς και στα 4/6 εκτός έδρας, αμφότερα στο πρωτάθλημα. Επίσης, μακριά από το «σπίτι» της, δέχεται μέχρι τώρα δύο τέρματα μέσο όρο ανά αγώνα στη διοργάνωση (7/14).



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 589 ΕΞΕΤΕΡ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ G/G ή OV 1,50

17.00 614 ΜΠΕΡΤΟΝ – ΠΛΙΜΟΥΘ G/G 1,62

17.00 651 ΝΤΑΝΤΙ – ΧΑΜΙΛΤΟΝ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,55