Παιχνίδι με τα γκολ σε Πρέμιερ Λιγκ και Τσάμπιονσιπ

Η Μάντσεστερ Σίτι έφερε μόνη της το Over στην Μπέρνλι (0-3) χθες, ενώ πέρασε και το G/G στο Νις-Λιλ με τη φιλοξενούμενη να ισοφαρίζει στο 93’! Η απόδοση της δυάδας ήταν 2,65.

Πλούσιο και το σημερινό πρόγραμμα, ξεχωρίσαμε 1 Over και 2 G/G. Η Άρσεναλ έφτασε πέρυσι στην… πηγή, αλλά της στέρησε το… νερό η Μάντσεστερ Σίτι. Έδωσε πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφές προκειμένου να πάρει φέτος τον τίτλο. Κάνει πρεμιέρα στην Πρέμιερ Λιγκ κόντρα στη Νότιγχαμ. Ο «άσος» είναι πολύ χαμηλός. Βρίσκουμε ψηλότερα το Over. Πέρυσι τη «φιλοδώρησε» με 5 γκολ (5-0) στο «Έμιρεϊτς». Σε αυτό ολοκλήρωσε τη σεζόν στο πρωτάθλημα με 9 συνεχόμενα Over! Στα 8 βγήκε και το Ov 3,5! Η Νότιγχαμ από την πλευρά της, ήταν… τραγωδία εκτός έδρας την προηγούμενη σεζόν (1-5-13). Δεχόταν λίγο κάτω από 3 τέρματα ανά αγώνα (19/44). Ήταν επίσης, Over τα 7/9 ματς και στα 2 που ήρθαν Under σημειώθηκαν από 2 γκολ.

Κατεβαίνουμε μία κατηγορία χαμηλότερα και πάμε στην Τσάμπιονσιπ. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής η Γουέστ Μπρομ υποδέχεται τη Σουόνσι και θα βάλουμε το G/G. Το έφεραν στα 3/4 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας και στα 5/7 στη γηπεδούχο. Επιπλέον, ξεκίνησαν αμφότερες τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα με G/G. Η Γουέστ Μπρομ έχασε 2-1 από την Μπλάκμπερν και η Σουόνσι ήρθε ισόπαλη, 1-1, με την Μπέρμιγχαμ. Για τη γηπεδούχο ήταν G/G και το ματς με τη Στόουκ (1-2) στο Λιγκ Καπ, ενώ το ίδιο συνέβη και στα 2/3 φιλικά της.

Επιστρέφουμε στην Πρέμιερ για την τρίτη επιλογή μας για σήμερα. Είναι το G/G στο Νιούκαστλ-Άστον Βίλα. Η γηπεδούχος ανέβηκε επίπεδο με την έλευση των Αράβων εξ ου και η έξοδος στο Τσάμπιονς Λιγκ. Είχε πέρυσι μία από τις καλύτερες επιθέσεις στο πρωτάθλημα με 68 τέρματα σε 38 αγώνες. Σκόραρε στα 12/14 ματς, καθώς και στα 4/4 φετινά φιλικά. Η Άστον Βίλα προέρχεται κι αυτή από εξαιρετική σεζόν χάρη στον τεχνικό Έμερι. Τη βοήθησε και η εκτελεστική της δεινότητα, αφού βρήκε δίχτυα στους 23/25 αγώνες! Επίσης, έβαλε γκολ και στα 6 φιλικά, το 1 εξ αυτών ήταν με τη νυν αντίπαλό της, Νιούκαστλ (3-3)!

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

288 (14:30) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ OVER 1,38

314 (17:00) ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΣΟΥΟΝΣΙ G/G 1,74

413 (19:30) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ G/G 1,70