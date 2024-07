Over το Σίριους – Μάλμε

Στο γκολ χάθηκε το ταμείο για τη στήλη χθες βράδυ. Συγκεκριμένα, έληξε 2-0 το Ντέρι – Μάγκμπαϊς (2-1 στην παράταση). Έπαιξε ρόλο η κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο 45’ η γηπεδούχος (προηγούνταν 1-0). Έβαλε νωρίς το δεύτερο (57’), αλλά δυστυχώς δεν μπήκε άλλο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα της κανονικής διάρκειας. Όσον αφορά στο Over του 1,67 στο Μπρέινταμπλικ – Τίκβες, ήρθε άνετα (3-1 η γηπεδούχος). Από εκεί και πέρα, δύο θα είναι οι επιλογές μας και σήμερα. Προέρχονται από την πρεμιέρα στην Α’ Δανίας και την Α’ Σουηδίας.

ΣΙΡΙΟΥΣ – ΜΑΛΜΕ

Η πρωτοπόρος της Α’ Σουηδίας, Μάλμε, έχει τον πρώτο λόγο εδώ, αλλά το «2» πληρώνει λίγο (1,50 – 1,55). Σε αυτή την τιμή πάνω – κάτω βρίσκουμε το Over το οποίο και θα ποντάρουμε. Το έφεραν οι δύο ομάδες στις 8/8 μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας! Over ήταν και τα 5/6 παιχνίδια τους στη γηπεδούχο. Επίσης, η Σίριους μετράει 7/8 ανεξαρτήτως έδρας και 6/8 στο «σπίτι» της. Σε αυτό σκόραρε στα 6/9 φετινά ματς. Σε όλα έβαλε τουλάχιστον δύο τέρματα! Όσον αφορά στη Μάλμε, έχει έξι Over συνεχόμενα μέσα – έξω και 9/10 μακριά από τη βάση της! Επιπλέον, πέτυχε από δύο τέρματα και πάνω στις 7/10 εξορμήσεις.

ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ – ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ

Πρεμιέρα στην Α’ Δανίας με τη Νόρτζελαντ να πληρώνει μόλις 1,49 παρότι είναι αποδυναμωμένη συγκριτικά με πέρυσι, καθώς πούλησε τρεις βασικότατους παίκτες. Η Άαλμποργκ από την άλλη, επέστρεψε με χαρακτηριστική ευκολία στα μεγάλα σαλόνια έχοντας 19-8-5! Είναι από τις μεγαλύτερες ομάδες στη Δανία και θα κάνει αρκετές ζημιές. Σήμερα, περιμένουμε να σκοράρουν αμφότερες, όπως έπραξαν στα 8/10 μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο! Επίσης, η Νόρτζελαντ έφερε το G/G στα δύο φιλικά που έδωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της (1-6 με την Άλκμααρ και 1-2 με την Τβέντε). Επίσης, ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν με 13/15 G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 9/9 στη βάση της! Η Άαλμποργκ από την άλλη, παρουσίασε κι αυτή το G/G στα δύο φιλικά της (3-1 την Οντένσε και 1-4 με τη Βίμποργκ). Επιπλέον, ήταν G/G οι 15/18 περσινές αναμετρήσεις της μέσα – έξω και οι 11/13 εξορμήσεις της! Επιπροσθέτως, από τις 17 (συνολικά) εξόδους έμεινε «άσφαιρη» μόνο στη Σοντερίσκε (0-1)!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 542 ΣΙΡΙΟΥΣ – ΜΑΛΜΕ OVER 1,53

21.00 548 ΝΟΡΤΖΕΛΑΝΤ – ΑΑΛΜΠΟΡΓΚ G/G 1,56