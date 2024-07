Over το Παρτιζάν - Ντιναμό Κιέβου

Επιβεβαιώθηκαν τα G/G στα Φενέρμπαχτσε – Λουγκάνο (2-1) και Δε Νιου Σεντς – Φερεντσβάρος (1-2) στα 1,82 και 1,71 αντιστοίχως χθες βράδυ. Την πατήσαμε, όμως, στο Σπάρτα Πράγας – Σάμροκ (4-2) όπου είχαμε ποντάρει τον «1» μαζί με το Un 4,5. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τους επαναληπτικούς για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ

Η πρόκριση στην επόμενη φάση έχει κριθεί έπειτα από το 6-2 του πρώτου αγώνα υπέρ της Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία). Η Παρτιζάν (Σερβία) δεν έχει, πλέον, τίποτα να χάσει. Θα κατέβει να κάνει το παιχνίδι της και όπου βγει. Φαντάζει κάτι παραπάνω από εφικτό να «ανοίξει» το ματς. Γι’ αυτό θα πάμε στο Over, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στις 4/5 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 6/8 εντός – εκτός σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια, ενώ ήταν Over και οι 4/4 αναμετρήσεις στο άντρο της. Όσον αφορά στη φιλοξενούμενη, έχει 11/14 μέσα – έξω ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επιπλέον, ήταν Over οι 5/7 επίσημες εξορμήσεις της.

ΜΠΟΡΑΤΣ – ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ (Ελλάδα) πήρε ένα ισχνό προβάδισμα για την πρόκριση με το 3-2 του πρώτου αγώνα. Το αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο εάν δεν υπέπιπτε σε αστεία παιδικά λάθη ανασταλτικά. Η εικόνα αυτή μας ωθεί να ποντάρουμε το G/G, καθώς η Μπόρατς (Βοσνία) μπορεί να είναι υποδεέστερη ως ομάδα, αλλά μπροστά τη δουλειά την κάνει μια χαρά. Το συγκρότημα του Λουτσέσκου είχε δείξει κενά στην άμυνα και στα φιλικά που έδωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του. Συγκεκριμένα, δέχτηκε γκολ και στα πέντε ματς! Επίσης, ήταν G/G οι 5/7 ευρωπαϊκές εξορμήσεις του, ενώ παραβιάστηκε η εστία του στις 11/12! Η Μπόρατς από την πλευρά της, σκόραρε στα 22/24 παιχνίδια της επίσημα και μη. Επιπλέον, έβαλε έστω και ένα τέρμα στους 23/25 αγώνες στην έδρα της. Έπραξε το ίδιο σε αυτή και στους 8/10 στην Ευρώπη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 838 ΠΑΡΤΙΖΑΝ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ OVER 1,60

22.00 847 ΜΠΟΡΑΤΣ – ΠΑΟΚ G/G 1,68