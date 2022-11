Over με μεγάλες αποδόσεις - Επιλογές με πολλά γκολ από Αγγλία, Γαλλία και Ελλάδα

Στο ταμείο οδήγησε η τριάδα του Σαββάτου! Πέρασαν τα 2 φαβορί από τη Γαλλία, οι «άσοι» της Λανς (1,41) και της Ρεν (1,55) και το Over από την Ιταλία, στο παιχνίδι Μπολόνια-Σασουόλο (1,80).

Μία εβδομάδα απομένει για το Μουντιάλ. Σήμερα και αύριο γίνονται τα τελευταία παιχνίδια των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Πολλά γκολ σε 3 ματς από την Αγγλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα θα κυνηγήσουμε σήμερα.

Το πρώτο Over είναι από την Αγγλία, στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Άστον Βίλα. Και οι 2 ομάδες προσφέρουν γκολ και θέαμα στους τελευταίους αγώνες τους. Η Μπράιτον απέκλεισε με 1-3 την Άρσεναλ στο Λιγκ Καπ και προέρχεται από 3 σερί Over στο πρωτάθλημα, όλα με 4-6 γκολ. Μετά την ήττα της με 3-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι κέρδισε με 4-1 την Τσέλσι και με 2-3 τη Γουλβς.

Η Άστον Βίλα έχασε με 4-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και αποκλείστηκε από το Λιγκ Καπ. Στην Πρέμιερ Λιγκ μετράει 4 συνεχόμενα Over. Επικράτησε εντός έδρας με 4-0 της Μπρέντφορντ και με 3-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ ηττήθηκε μακριά από το γήπεδό της με 3-0 από τη Φούλαμ και με 4-0 από τη Νιούκαστλ.

Το δεύτερο Over είναι από τη Γαλλία. Δυνατό φαβορί είναι η Λιλ στο ματς με την Ανζέ αλλά ο «άσος» της όπως αναμενόταν πληρώνει ελάχιστα. Προτιμότερο είναι το Over. Η Λιλ μπορεί να πετύχει νίκη με μεγάλο σκορ. Η Ανζέ είναι ικανή για να σκοράρει. Στα 6 τελευταία παιχνίδια της μετράει 5 Over. Μόνο στο ματς με τη Μονακό έγινε Under, στην ήττα της με 2-0. Καλή επιλογή είναι και ο «άσος» σε συνδυασμό με το Over 1,5.

Στην τριάδα συμπεριλάβαμε και το Over από τη Σούπερ Λίγκα, στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Βόλο. Δεν πρόκειται να κλειστεί ο Βόλος στην Τούμπα. Θα παίξει ανοιχτά κι αυτό ίσως διευκολύνει τον ΠΑΟΚ. Μετράει 5 Over στα 6 τελευταία παιχνίδια του. Σκοράρει με άνεση στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ. Πέρσι ήρθαν ισόπαλοι με 4-4 και πρόπερσι κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1223 (16:00) ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ OVER 1,82

1224 (16:00) ΛΙΛ-ΑΝΖΕ OVER 1,57

1312 (21:30) ΠΑΟΚ-ΒΟΛΟΣ OVER 1,85