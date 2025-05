Over το Βόλος - Λαμία

Η Χιρόνα δυσκολεύτηκε αρκετά χθες με τη Βαγιαδολίδ, αλλά πήρε τελικά τον αγώνα με 1-0. Το «διπλό» της πλήρωνε 1,65. Το Παλέρμο από την άλλη, γκέλαρε με την αδιάφορη Καραρέζε (1-1) παρότι αγωνίστηκε με αριθμητικό πλεονέκτημα από το 57ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα πλέι οφ για την αποφυγή του υποβιβασμού στη Σούπερ Λιγκ και την Α’ Σκωτίας.

ΒΟΛΟΣ – ΛΑΜΙΑ

Μονόπλευρο το κίνητρο, το έχει ο Βόλος που με νίκη σώζεται, ενώ η Λαμία έχει υποβιβαστεί. Γι’ αυτό και ο «1» είναι στο 1,20 μέσο όρο. Πάμε στο Over, καθώς η φιλοξενούμενη έβαλε δύσκολα στον Λεβαδειακό πριν από δύο αγωνιστικές (έχασε 3-2), ενώ την προηγούμενη αγωνιστική έκανε τη μεγάλη έκπληξη κερδίζοντας 2-1 με ανατροπή τον Πανσερραϊκό. Επίσης, ήταν Over και το πρώτο μεταξύ τους ματς στη φάση των πλέι οφ (νίκησε ο νυν γηπεδούχος με 3-1 μέσα στη Λαμία). Επιπλέον, ο Βόλος μετράει 4/4 Over ανεξαρτήτως έδρας και η αποψινή αντίπαλός του 3/4 εντός – εκτός.

ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ – ΣΕΛΤΙΚ

Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν ξανά στις 24/5 στον τελικό του Κυπέλλου. Η Σέλτικ δεν έχει το παραμικρό κίνητρο, αφού είναι πρωταθλήτρια εδώ και καιρό, ενώ η Αμπερντίν διατηρεί στο ακέραιο τις ελπίδες της για την 3η θέση, η οποία δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Θα ποντάρουμε το G/G το οποίο έφεραν στα 7/8 μεταξύ τους παιχνίδια στην έδρα της γηπεδούχου. Επίσης, η Αμπερντίν μετράει 4/5 G/G στο «σπίτι» της όπου σκόραρε τουλάχιστον μία φορά στους 21/24 αγώνες. Το απίστευτο είναι ότι στο ένα από τα τρία ματς που απέτυχε να βρει δίχτυα ήταν με την αποψινή αντίπαλό της. Περιμένουμε να αλλάξει αυτό απόψε. Επιπλέον, η Σέλτικ έχει 3/5 εντός – εκτός και 8/11 μακριά από τη βάση της. Ακόμα, έβαλε γκολ στις 10/11 εξορμήσεις και παραβιάστηκε η εστία της στις 10/12!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 850 ΒΟΛΟΣ – ΛΑΜΙΑ OVER 1,66

22.00 892 ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ – ΣΕΛΤΙΚ G/G 1,64