Over το Αταλάντα – Κόμο

Για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά πέρασαν οι δύο από τις τρεις επιλογές της στήλης. Χθες ήρθαν άνετα από το ημίχρονο τα G/G στα Μπιλμπάο – Ατλέτικο (3-1) και Ραπίντ – Αούστρια (2-1). Πλήρωσαν 1,70 και 1,65 αντιστοίχως. Αυτή που δεν σκόραρε ήταν η Ντέντερ στο 0-4 με τη Γκενκ.

Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Ιταλίας και Α’ Πορτογαλίας.

ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΚΟΜΟ

Η Αταλάντα έμεινε στο 0-0 με την Άρσεναλ στην πρεμιέρα του Τσάμπιονς Λιγκ την περασμένη Πέμπτη. Αυτό ήταν το της πρώτο παιχνίδι, έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα, που δεν έληξε Over. Στο πρωτάθλημα είναι συνεπής σε γκολ και θέαμα, αφού σημειώθηκαν από τρία τέρματα και πάνω στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές του Καμπιονάτο. Τα 3/4 ήταν και Ov 3,5. Εύκολα μπορεί να φέρει ένα ακόμη απέναντι στην αδύναμη Κόμο. Η οποία μπορεί να σιγοντάρει και από την πλευρά της, αφού σκόραρε στους 3/5 αγώνες (Λίγκα – Κύπελλο) και παρουσίασε το Over στους 2/4. Επίσης, ήταν Over και οι 4/4 επισκέψεις στην έδρα της Αταλάντα. Η ίδια έχει 7/8 στο γήπεδό της στο πρωτάθλημα υπολογίζοντας και περσινές αναμετρήσεις.

ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ – ΜΠΕNΦΙΚΑ

Σημαντική η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και σε συνδυασμό με το κακό ξεκίνημα της γηπεδούχου (1-2-2) έριξαν το «διπλό» στο 1,25. Μπορεί να το πάρει το ματς η φιλοξενούμενη και μάλιστα εύκολα, αλλά δεν αξίζει η απόδοση. Αυτό που έχει αξία να ποντάρουμε είναι το Over, καθώς «ανοίγουν» τα μεταξύ τους παιχνίδια στο «Ντο Μπέσα». Συγκεκριμένα, σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στις 5/5 συναντήσεις τους σε αυτό. Επίσης, η Μπενφίκα μετράει 3/3 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, ενώ το ίδιο συνέβη και στις 2/2 εξορμήσεις της σε πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ. Επιπλέον, η Μποαβίστα από την πλευρά της, προέρχεται από το 2-2 στην Εστρέλα Αμαδόρα και έβαλε από δύο τέρματα και πάνω στα 2/3 που αντιμετώπισε την ομάδα του Παυλίδη στο γήπεδό της! Συνεπώς, εάν σκοράρει και απόψε, λογικά θα εμφανιστεί πιο εύκολα το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 697 ΑΤΑΛΑΝΤΑ – ΚΟΜΟ OVER 1,68

22.15 700 ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ – ΜΠΕNΦΙΚΑ OVER 1,71