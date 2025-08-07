Over από τα Κύπελλα Ευρώπης

Τρία Over από το Europa League και το Conference League είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα σε Μιλσάμι και Βίρτους είναι μεγάλη, αφού η φιλοξενούμενη προέρχεται από Σαν Μαρίνο, το οποίο έχει ένα από τα χαμηλότερης δυναμικότητας πρωταθλήματα παγκοσμίως. Ο «άσος» είναι στο 1,20 και δεν αξίζει. Θα πάμε στο Over 2,5 με τη Μιλσάμι να μετράει 3 συνεχόμενα ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Το πιο πρόσφατο ήταν το 3-3 για τη Λίγκα της Μολδαβίας, ενώ ήταν Over και το εντός έδρας ματς με την Μπούντουσνοστ (3-1) στον προηγούμενο γύρο του Conference League. Η Βίρτους σκόραρε στη Ζρίνσκι στο πιο πρόσφατο παιχνίδι της. Εάν το κάνει και απόψε θα έρθει πιο εύκολα το Over 2,5.

Στο Europa League μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε αυτό τον γύρο. Υποδέχεται την αυστριακή Βολφσμπέργκερ και η νίκη του πληρώνει 1,42. Χαμηλή η απόδοση, καθώς η ελληνική ομάδα δίνει το πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Θα πάμε και εδώ στο Over 2,5, το οποίο έφερε ο ΠΑΟΚ και στα τέσσερα φιλικά που έδωσε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του. Όλα ήταν και Goal/Goal. Η Βόλφσμπεργκερ είναι ομάδα με επιθετικές αρετές και θα ψάξει το γκολ. Το ματς μπορεί να «ανοίξει» και να έχει πάνω από 2 τέρματα.

Από το Europa League ξεχωρίσαμε και το Over 2,5 στον αγώνα της Σερβέτ με την Ουτρέχτη. Από αυτό το ζευγάρι θα βγει η αντίπαλος του Παναθηναϊκού εάν καταφέρει αυτός να ξεπεράσει το εμπόδιο της Σαχτάρ Κιέβου. Την οποία υποδέχεται απόψε στο ΟΑΚΑ. Η Σερβέτ έφερε το Over 2,5 στα πέντε από τα έξι επίσημα και φιλικά που έδωσε. Η Ουτρέχτη από την άλλη, στα πέντε τελευταία, ενώ ήταν Over 2,5 και οι αναμετρήσεις της με τη Σέριφ στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης. Επικράτησε με 3-1 και 4-1 αντιστοίχως. Επομένως, και αυτό το παιχνίδι αναμένεται να «ανοίξει» και να έχει πάνω από 2 γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

874 (19:00) ΜΙΛΣΑΜΙ-ΒΙΡΤΟΥΣ OVER 1,63

885 (20:30) ΠΑΟΚ-ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ OVER 1,71

898 (21:30) ΣΕΡΒΕΤ-ΟΥΤΡΕΧΤΗ OVER 1,63