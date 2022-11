Over από το Κύπελλο Τσεχίας και την Ελβετία

Πέσαμε πάνω στη γκέλα (2-2) της Εθνικής Ομάδας στο ματς με τη Μάλτα, στη στήλη της Πέμπτης και πήγε … χαμένος ο «άσος» του Ισραήλ στο φιλικό με τη Ζάμπια. Πλησιάζουμε στο Μουντιάλ και στην αυριανή στήλη θα έχουμε επιλογές με ειδικά στοιχήματα για το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τουρνουά που ξεκινάει την Κυριακή στο Κατάρ.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με 2 Over. Το 1 είναι από το Κύπελλο Τσεχίας, στο παιχνίδι της Καρβίνα με τη Σλάβια Πράγας. Μεγάλο φαβορί για την πρόκριση είναι η Σλάβια, αλλά το «διπλό» της πληρώνει ελάχιστα. Το ματς είναι πιθανό να … ανοίξει από ένα γρήγορο γκολ και το Over μπορεί να επιβεβαιωθεί.

Το δεύτερο Over είναι από τη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας, στην αναμέτρηση της Ξαμάξ με τη Βιλ. Παίζουν η ουραγός με την πρωτοπόρο του πρωταθλήματος. Η Ξαμάξ στα 10 τελευταία παιχνίδια της έχει φέρει 7 Over και 9 Goal/Goal. Έχει σκοράρει σε όλα. Η Τουν προέρχεται από 3 σερί Over. Λογικά θα βρουν δίχτυα και οι 2 και το ματς θα έχει περισσότερα από 2 γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

571 (18:00) ΚΑΡΒΙΝΑ-ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ OVER 1,48

575 (20:30) ΞΑΜΑΞ-ΒΙΛ OVER 1,51