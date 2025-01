Over από Ιταλία και Γαλλία

Το ρίσκο με τον «άσο» της Χαϊντενχάιμ δεν μας βγήκε το Σάββατο. Βρέθηκε πίσω στο σκορ από πέναλτι που κέρδισε ο Σάλιακας και εκτέλεσε εύστοχα ο Εγκενστάιν. Πέτυχε γκολ που της ακυρώθηκε μέσω του VAR ως οφσάιντ. Στις καθυστερήσεις δέχτηκε δεύτερο γκολ από τη Σαν Πάουλι και ηττήθηκε με 0-2.

Με το ίδιο σκορ κέρδισε και η Φούλαμ τη Λέστερ σε ένα ματς όπου είχαμε επιλέξει το Goal/Goal. Σκόραραν και οι 2 ομάδες στην άλλη επιλογή μας, στο παιχνίδι Λανς-Παρί Σεν Ζερμέν 1-2.

Οι σημερινές προτάσεις μας είναι από την Ιταλία, την Αγγλία και τη Γαλλία. Η Πάρμα έχει 19 βαθμούς, 5 περισσότερους από τη Βενέτσια η οποία βρίσκεται κάτω από τη διαχωριστική γραμμή. Με νίκη η γηπεδούχος θα απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις. Η φιλοξενούμενη χρειάζεται τους βαθμούς για να ανέβει πάνω από τη γραμμή αλλά παραμένει χωρίς νίκη εκτός έδρας με 3 ισοπαλίες και 7 ήττες. Και οι 2 ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη και είναι πιθανό να σκοράρουν. Τα 2 τελευταία χρόνια η Πάρμα κέρδισε με 2-1. Ποντάρουμε στο Over.

Η Μάντσεστερ Σίτι «αυτοκτόνησε» στην έδρα της Μπρέντφορντ. Προηγήθηκε με 0-2 και ενώ έδειχνε ότι είχε «καθαρίσει» το παιχνίδι, δέχτηκε 2 γκολ στο 82’ και στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων και πήρε μόνο τον 1 βαθμό. Πιθανή είναι η επιστροφή της στις νίκες στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Ίπσουιτς η οποία την Πέμπτη ηττήθηκε με 0-2 από την Μπράιτον. Δεν θα μείνει στο 1 γκολ η Σίτι αλλά θα κυνηγήσει και δεύτερο. Η επιλογή μας, για να ανέβει η απόδοση, είναι «διπλό» και Over 1,5.

Φαβορί είναι η Μαρσέιγ στον αγώνα με το Στρασβούργο αλλά προτιμότερο από τον «άσο» είναι το Over 2,5 με την ίδια περίπου απόδοση. Η Μαρσέιγ έχει 4 Over στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Το Στρασβούργο μετράει 5 Over στα 6 πρόσφατα ματς και προέρχεται από 3 σερί νίκες. Λογικά θα έχει πάνω από 2 γκολ το μεταξύ τους παιχνίδι.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

417 (16:00) ΠΑΡΜΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ OVER 2,5 1,70

456 (18:30) ΙΠΣΟΥΙΤΣ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2+OVER 1,5 1,47

489 (21:45) ΜΑΡΣΕΪΓ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ OVER 2,5 1,55