Over από Ιταλία, Αγγλία και Ισπανία

Το Goal/Goal και το Over έγιναν χτες στο παιχνίδι της Βόλφσμπουργκ με την Χολστάιν Κίελ. Αποφύγαμε την έκπληξη, αφού η Χολστάιν Κίελ πήρε ισοπαλία με 2-2 και περάσαμε την πολύ καλή απόδοση 1,92. Θέλαμε 1 γκολ και από την Κάλιαρι για να περάσει η άλλη μεγάλη απόδοση, το Goal/Goal στον αγώνα της με τον Τορίνο. Δεν σκόραρε όμως και ηττήθηκε με 2-0.

Σήμερα ποντάρουμε σε 3 Over από την Ιταλία, την Αγγλία και την Ισπανία. H Κόμο κέρδισε με 4-1 την Ουντινέζε και πήρε διαφορά 3 βαθμών από τη διαχωριστική γραμμή. Εξακολουθεί να κινδυνεύει και χρειάζεται τους βαθμούς. Δίνει δύσκολο παιχνίδι με την Αταλάντα η οποία μετά από 3 σερί ισοπαλίες ηττήθηκε με 2-3 από την Νάπολι και απομακρύνθηκε από την κορυφή. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες η Αταλάντα και θα βγει στην επίθεση για τη νίκη. Η Κόμο έχει σκοράρει και στα 4 τελευταία παιχνίδια της. Μπορεί να γίνει το Over.

Πολλά γκολ αναμένουμε και στο παιχνίδι της Σαουθάμπτον με την Νιούκαστλ. Ουραγός με μόλις 6 βαθμούς είναι η Σαουθάμπτον. Πολύ δύσκολα θα καταφέρει να ανατρέψει την κατάσταση για να παραμείνει στην κατηγορία. Παίζει ανοιχτά και φέρνει μεγάλα σκορ. Με την ήττα της 3-2 από τη Νότιγχαμ συμπλήρωσε 4 σερί Over. Η Νιούκαστλ, μετά από 6 συνεχόμενες νίκες, ηττήθηκε με 1-4 από την Μπόρνμουθ. Μετράει 8 Over στα 9 τελευταία παιχνίδια της και το πιθανότερο είναι να φέρει ακόμα 1 στην έδρα της Σαουθάμπτον.

Μεγάλο φαβορί είναι η Ρεάλ Μαδρίτης στο εκτός έδρας παιχνίδι της με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ. Συμπλήρωσε 4 σερί νίκες, με το 4-1 κατά της Λας Πάλμας, όλες με Over. Η Βαγιαδολίδ βρίσκεται στην τελευταία θέση και παλεύει για να σωθεί. Ηττήθηκε με 2-1 από την Εσπανιόλ κι έφερε το 4ο Over στις 6 τελευταίες αγωνιστικές. Μπορεί να σκοράρει και κόντρα στη Ρεάλ αλλά δύσκολα θα πάρει βαθμό. Η Ρεάλ είναι ικανή κάνει και μόνη της το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

222 (16:00) KOMO-ΑΤΑΛΑΝΤΑ OVER 1,75

244 (17:00) ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ OVER 1,40

393 (22:00) ΡΕΑΛ ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ-ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ OVER 1,42