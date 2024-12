Over από Ελλάδα και Goal/Goal από Γερμανία

Πέρασαν και το Σάββατο οι προτάσεις της στήλης με τους «άσους» της Μονακό (1,72) στο ματς με την Τουλούζ, της Ρόμα (1,55) στο παιχνίδι με τη Λέτσε και το Goal/Goal στον αγώνα Γκλάντμπαχ-Ντόρτμουντ (1,41)! Η τριάδα έδωσε απόδοση 3,76!

Με 1 φαβορί από την Αγγλία, 1 Over από την Ελλάδα και 1 Goal/Goal από τη Γερμανία είναι οι σημερινές επιλογές μας.

Ο ΠΑΟΚ έχασε 2 πολύτιμους βαθμούς στην Τούμπα, στο 2-2 με την Καλλιθέα. Μετά την χτεσινή νίκη του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ απομακρύνθηκε 6 βαθμούς από την κορυφή και χρειάζεται οπωσδήποτε τους 3 βαθμούς στο σημερινό εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό. Χαμηλά είναι το «διπλό» του. Προτιμότερο είναι το Over. O Πανσερραϊκός προέρχεται από 4 συνεχόμενα Over και Goal/Goal. Ο ΠΑΟΚ έχει φέρει 5 σερί Over και 6 Goal/Goal.

Στην Premier League δεν αγωνίστηκε χτες η Λίβερπουλ, αφού αναβλήθηκε ο αγώνας της με την Έβερτον. Η κάτοχος του τίτλου Μάντσεστερ Σίτι έχασε άλλους 2 βαθμούς στο 2-2 με την Κρίσταλ Πάλας. Η Άρσεναλ έχει την ευκαιρία σήμερα να μειώσει στους 4 βαθμούς τη διαφορά της από τη Λίβερπουλ και δύσκολα θα την αφήσει να πάει χαμένη. Παίζει εκτός έδρας με την Φούλαμ. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση προερχόμενη από 3 σερί νίκες στο πρωτάθλημα με 10-2 τέρματα.

Στην Bundesliga η Βόλφσμπουργκ θέλει να συνεχίσει τις τελευταίες επιτυχίες της με τη νίκη κόντρα στην Μάιντζ. Συμπλήρωσε 3 σερί νίκες με το εντυπωσιακό «διπλό» (1-5) στη Λειψία. Η Μάιντζ όμως είναι επικίνδυνη και μετράει επίσης 3 συνεχόμενες νίκες. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και οι 2 ομάδες σε ένα ματς όπου έχει το προβάδισμα η Βόλφσμπουργκ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

446 (15:30) ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ OVER 1,65

460 (16:00) ΦΟΥΛΑΜ-ΑΡΣΕΝΑΛ 2 1,60

566 (16:30) ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΑΪΝΤΖ GOAL/GOAL 1,64