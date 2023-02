Οι κλιματολογικές συνθήκες δίνουν αξία στα κόρνερ της Φενέρμπαχτσε

Η Λας Πάλμας έχει τον τρόπο να επαληθεύει την εκάστοτε «γραμμή» στα κόρνερ της.

Η χθεσινή ημέρα ήταν μία από τις ωραιότερες για τη στήλη, καθώς δεν είναι τόσο το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε 100% το ρεπορτάζ στο Μαγιόρκα – Ρεάλ Μαδρίτης, όσο ότι ήταν ένα ρεπορτάζ που διαβάσατε μονό εδώ. Αυτό δεν συνέβη πρώτη φορά ασφαλώς, αξίζει, όμως, πού και πού να το αναφέρουμε διότι τη σήμερον ημέρα οι στοιχηματικοί συντάκτες τείνουν να γίνουν… περισσότεροι από τους παίκτες, με αποτέλεσμα οι διαβάζοντες να μην ξέρουν ποιον να εμπιστευτούν!

Οι κάρτες έφτασαν τις 9 (και μία σε «παγκίτη», η οποία δεν μετράει στοιχηματικά) και κιτρινίστηκαν οι δύο «δημιουργοί» του πολεμικού κλίματος, Ραΐγιο (πλήρωνε 2,40) και Βινίσιους (6,00). Ο Βραζιλιάνος μάλιστα, προκλήθηκε από τους αντιπάλους του και ήταν ο πρώτος που είδε κάρτα στον αγώνα.

Το κωμικοτραγικό της ημέρας ήταν η αναβολή στο Ατρόμητος – ΑΕΚ (είχαμε ποντάρει το Ov 4,5 στις κάρτες) επειδή υπήρχε απόκλιση στο ύψος της μίας εστίας! Ελληνικό πρωτάθλημα…

Τέλος, στο Στρασβούργο – Μονπελιέ (2-0) όσοι ποντάρατε ως μονό το Over λογικά πληρωθήκατε κάνοντας cash out, καθώς το τελικό αποτέλεσμα είχε διαμορφωθεί από το ημίχρονο και η γηπεδούχος έπαιζε με δέκα παίκτες. Το Over εκείνη τη στιγμή έδινε 1,20! Στα στατιστικά που κρατάμε βέβαια για το προσωπικό μας αρχείο, το bet θεωρείται χαμένο.

Δύο οι επιλογές μας από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται από Α’ Τουρκίας και Β’ Ισπανίας και αμφότερες σχετίζονται με τα κόρνερ.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ

Οριακά δεν αναβλήθηκε ο αγώνας, καθώς η αποστολή της Κόνιασπορ καθυστέρησε πέντε ώρες να φτάσει στην Κωνσταντινούπολη λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών. Έφτασε μάλιστα στον προορισμό της λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Όλη την ημέρα θα βρέχει, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και την ώρα του παιχνιδιού κάτι που μας δίνει την ευκαιρία να ποντάρουμε στα κόρνερ της γηπεδούχου, καθώς θα βρίσκεται στην επίθεση στη μεγαλύτερη διάρκεια του 90λεπτου. Στο βρεγμένο «χαλί» του «Σαράκογλου» η μπάλα θα κυλάει γρηγορότερα, οι παίκτες της θα δοκιμάσουν αρκετά σουτ από μακριά, εάν δεν… γράψουν όλα, μπορεί να βγει το Ov 5,5. Μαζί μας σε αυτό το bet είναι και η στατιστική.

Η Φενέρμπαχτσε (2η) «έβγαλε» το Ov 5,5 κόρνερ στα 8/8 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης (11, 8, 8, 11, 15, 6, 6, 10). Στο «σπίτι» της το επιβεβαίωσε στα 6/6 παιχνίδια (6, 9, 11, 8, 15, 6). Επίσης, το έφερε και στους 5/6 αγώνες που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της (9, 7, 11, 2, 13, 11). Στο μοναδικό που ήταν Un 5,5 (δύο το σύνολο) είχε «καθαρίσει» από το 28’ (3-1, 5-1 τελικό στα 26/10/19). Η φιλοξενούμενη είναι μακράν καλύτερη από εκείνο το παιχνίδι.

Η Κόνιασπορ (7η) «έδωσε» τουλάχιστον έξι κόρνερ στην εκάστοτε αντίπαλό της στα 3/4 ματς μακριά από την έδρα της (9, 1, 6, 6). Το ένα κόρνερ ήταν στο 3-3 με την Καραγκιουμρούκ, η οποία σε γενικές γραμμές δεν κερδίζει πολλά.

ΜΠΟΥΡΓΟΣ – ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ

Είναι «διαβασμένη» καλά από τις εταιρίες η γραμμή στα κόρνερ της φιλοξενούμενης, αλλά στην τιμή που μας προσφέρεται το Ov 5,5 υπάρχει αξία και θα το ποντάρουμε. Οι Νησιώτες παίζουν αρκετά από τα άκρα και δημιουργούν φάσεις στα παιχνίδια τους. Συν το ότι νίκησαν οι διώκτριές τους Αλαβές και Λεβάντε και αισθάνονται… καυτή την ανάσα τους στο σβέρκο τους. Δεν θέλουν να αφήσουν βαθμούς στη νεοφώτιστη.

Η Λας Πάλμας (1η) «έβγαλε» το Ov 5,5 κόρνερ στα 5/6 εντός – εκτός στο πρωτάθλημα (9, 7, 8, 4, 6, 7). Επίσης, το επιβεβαίωσε στα 2/3 με τη νυν αντίπαλό της ανεξαρτήτως έδρας (4, 8, 11).

Η Μπούργος (7η) παραχώρησε τουλάχιστον έξι κόρνερ στα 6/7 παιχνίδια εντός – εκτός σε πρωτάθλημα και Κύπελλο (6, 11, 6, 13, 11, 7, 3). Στο «σπίτι» της το παρουσίασε στους 4/4 αγώνες (7, 6, 11, 11). Τελευταία φορά που έμεινε στο Un 5,5 αντίπαλός της στο «Ελ Πλαντίο» ήταν στις 27/11/22 (η Σαραγόσα, μέτρησε πέντε).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 503 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ OV 5,5 ΚΟΡΝΕΡ ΓΗΠ. 1,80

22.00 519 ΜΠΟΥΡΓΟΣ – ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ OV 5,5 ΚΟΡΝΕΡ ΦΙΛ. 1,93