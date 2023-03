Νίκη με Under 3,5 για την Άρσεναλ

Η Γιουβέντους έκανε το καθήκον της και επικράτησε με 4-2 της Τορίνο. Η Ρόμα όμως έγινε η πρώτη ομάδα την οποία κέρδισε στο πρωτάθλημα με 2-1 η Κρεμονέζε. Πέσαμε στην περίπτωση, στην κακή βραδιά της ομάδας του Μουρίνιο, ο οποίος αποβλήθηκε για μία ακόμα φορά λόγω διαμαρτυριών στον διαιτητή και είδε το 2ο ημίχρονο από την εξέδρα.

Οι σημερινές επιλογές είναι από την Αγγλία. Δύο παιχνίδια γίνονται στην Premier League. Αφήνουμε την απρόβλεπτη Λίβερπουλ η οποία υποδέχεται την Γουλβς και ποντάρουμε στην πρωτοπόρο Άρσεναλ.

Φιλοξενεί την Έβερτον η οποία προέρχεται από την εντός έδρας ήττα με 0-2 από την Άστον Βίλα. Η Άρσεναλ πέρασε νικηφόρα (0-1) από το Λέστερ κράτησε τη διαφορά 2 βαθμών από την Μάντσεστερ Σίτι κι έχει την ευκαιρία να την αυξήσει τους 5 πόντους.

Χαμηλή είναι η απόδοση του «άσου». Για να ανέβει έχουμε 2 επιλογές. Η μία είναι να τον συνδυάσουμε με το Over 1,5 και η δεύτερη με το Under 3,5. Πιο μεγάλη είναι η απόδοση αλλά και το ρίσκο με το Under 3,5. Πάμε με τη λογική ότι θα παίξει κλειστά η Έβερτον και ότι δεν θα μπει κάποιο γρήγορο γκολ. Σε αυτή την περίπτωση δύσκολα θα ξεφύγει το σκορ. Ο συνδυασμός «άσου» και Under 3,5 δίνει απόδοση 2,02.

Η δεύτερη επιλογή είναι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία μετά την κατάκτηση του League Cup θέλει να προχωρήσει και στο Κύπελλο. Υποδέχεται την Γουέστ Χαμ και εύκολα ή δύσκολα πρέπει να πάρει την πρόκριση.

Θα είναι βέβαια κουρασμένη από τον τελικό της Κυριακής με την Νιούκαστλ και η Γουέστ Χαμ ήταν πολύ καλή το Σάββατο στο 4-0 επί της Νότιγχαμ. Η Γιουνάιτεντ όμως είναι πολύ φορμαρισμένη, έχει αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση και στο Old Trafford δύσκολα θα πάθει ζημιά.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

802 (21:45) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΕΒΕΡΤΟΝ 1+UNDER 3,5 2,02

803 (21:45) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ.-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1 1,58