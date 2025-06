Νίκη με Over για την Παρί Σεν Ζερμέν

Η Βίκινγκ διέλυσε 3-0 τη Φρέντρικσταντ χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,60. Επίσης, έγινε G/G το Δανία U21 – Γαλλία U21 (2-3). Η απόδοση ήταν και εδώ 1,60. Την τριάδα χάλασε το Λαντσκρόνα – Έρεμπρο, καθώς έμεινε στο No Goal (1-0 η γηπεδούχος). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την τρίτη αγωνιστική για το Μουντιάλ Συλλόγων, το οποίο διεξάγεται στην Αμερική.

ΑΤΛΕΤΙΚΟ – ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ

Τελευταία αγωνιστική για τον 2ο όμιλο με την Ατλέτικο να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς θέλει νίκη με τρία γκολ διαφορά για να ελπίζει σε πρόκριση στην επόμενη φάση. Αυτό θεωρώντας ότι η Παρί θα κερδίσει το αδιάφορο Σιάτλ και θα υπάρξει ισοβαθμία στην κορυφή. Εκεί όπου βρίσκεται η Μποταφόγκο μετά το 1-0 επί των Γάλλων την προηγούμενη αγωνιστική! Η βραζιλιάνικη ομάδα περνάει στην επόμενη φάση, και ως πρώτη, εάν δεν χάσει από τους Μαδριλένους. Επιλέγουμε το Over λόγω ανάγκης της τυπικά γηπεδούχου για ένα «τρίποντο» με αρκετά τέρματα διαφορά. Εξάλλου, ήταν Over οι 2/2 αναμετρήσεις της στη διοργάνωση. Η φιλοξενούμενη το έφερε στην πρεμιέρα με το Σιάτλ (2-1), ενώ σκόραρε και κόντρα στην Παρί. Λογικά θα βρει και εδώ δίχτυα, αφού η Ατλέτικο παρουσίασε αρκετές αρρυθμίες ανασταλτικά στους δύο προηγούμενους αγώνες της. Εάν το πράξει, θα έρθει πιο εύκολα το Over.

ΣΙΑΤΛ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ

Το έτερο ματς του 2ου ομίλου με το Σιάτλ να είναι αδιάφορο, διότι έχει μηδέν βαθμούς έπειτα από δύο παιχνίδια. Η Παρί από την άλλη, προέρχεται από ήττα – σοκ με 1-0 από την Μποταφόγκο και χρειάζεται μόνο νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση. Λογικά δε θα έχει πρόβλημα να την πάρει, καθώς η διαφορά δυναμικότητας με την αμερικάνικη ομάδα είναι μεγάλη. Θα ποντάρουμε, λοιπόν, το «2» σε συνδυασμό με το Over, επειδή θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την γκέλα με την Μποταφόγκο. Επίσης, διέλυσε 4-0 την Ατλέτικο στην πρεμιέρα, η οποία ανασταλτικά είναι καλύτερη από το Σιάτλ. Τέλος, η αντίπαλός της δέχτηκε πέντε τέρματα στις δύο προηγούμενες αγωνιστικές και μπορούσε να έχει φάει τα διπλάσια.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 291 ΑΤΛΕΤΙΚΟ – ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ OVER 1,88

22.00 292 ΣΙΑΤΛ – ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2+OV 1,60