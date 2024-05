Μεγάλα σκορ στους τελικούς Κυπέλλων

Επτά γκολ πέτυχε η Χιρόνα, διέλυσε με 7-0 τη Γρανάδα και πέρασε πολύ εύκολα το Over 3,5. Ένα γκολ θέλαμε ακόμα στην Ιταλία, στο ματς της Τζένοα με την Μπολόνια για να περάσει το Over 2,5. Κέρδισε με 2-0 η Τζένοα σε ένα ματς όπου το Over 2,5 ήταν αουτσάιντερ και είχε απόδοση 2,08.

Οι τελικοί των Κυπέλλων ξεχωρίσουν σήμερα και γι’ αυτά τα ματς είναι οι επιλογές μας. Ποντάρουμε σε 3 Over 2,5. Στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας θα αναμετρηθούν οι 2 ομάδες του Μάντσεστερ.

Φαβορί είναι η Μάντσεστερ Σίτι αλλά δεν έχει αξία ο «άσος» της. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα τα δώσει όλα για να πάρει το Κύπελλο και να σώσει τη χρονιά. Είναι ικανή για να σκοράρει. Πιθανό είναι το Over αφού και οι 2 ομάδες βρίσκουν δίχτυα με μεγάλη ευκολία.

Στη Σκωτία έφτασαν στον τελικό του Κυπέλλου οι 2 ομάδες της Γλασκώβης. Και εδώ υπάρχει φαβορί και είναι η πρωταθλήτρια Σέλτικ. Καλή είναι η απόδοση του «άσου», όμως έχει ρίσκο αφού η Ρέιντζερς μπορεί να διεκδικήσει το τρόπαιο. Φέρνουν μεγάλα σκορ και οι 2 ομάδες. Πιθανό είναι και σε αυτόν τον τελικό το Over.

Κλείνουμε με 1 βραδινό παιχνίδι, με τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας, ανάμεσα στην Λυών και την Παρί Σεν Ζερμέν. Φαβορί για να πάρει το Κύπελλο είναι η πρωταθλήτρια Παρί Σεν Ζερμέν.

Η Λυών όμως είναι επικίνδυνη και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Με ντεμαράζ διαρκείας εξασφάλισε το ευρωπαϊκό εισιτήριο στο πρωτάθλημα και θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη στο Κύπελλο. Κι εδώ έχει τύχη το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

373 (17:00) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ OVER 1,40

374 (17:00) ΣΕΛΤΙΚ-ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ OVER 1,68

458 (22:00) ΛΥΩΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ OVER 1,52