Με τον «μπομπέρ» της Αϊντχόφεν και τα γκολ σε Κόσοβο, Ουγγαρία

«Μίλησε» το κίνητρο στην Αργεντινή χθες το βράδυ, καθώς η Μπόκα πέρασε 1-0 από τη Σαρμιέντο έχοντας χάσει και πέναλτι στο 0-0. Επίσης, η Ρίβερ επιβεβαίωσε σε τέσσερα λεπτά το Over 1,5 με την Πλατένσε (2-1). Μας την… έκαναν, όμως, Μπάρτσα - Ιντερ, διότι αν και σημειώθηκαν έξι γκολ στον μεταξύ τους αγώνα (3-3 τελικό), κανένα δεν ήταν με πέναλτι.

Η στήλη στηρίζει απόψε τον πρώτο σκόρερ της Αϊντχόφεν στο ματς με τη Ζυρίχη και κάνει παιχνίδι με τα γκολ στα Φερεντσβάρος -Ερυθρός Αστέρας και Μπάλκανι – Σίβασπορ.

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΖΥΡΙΧΗ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψε τη μεταξύ τους αναμέτρηση την προηγούμενη εβδομάδα η Αϊντχόφεν (5-1). Τα δύο από τα πέντε τέρματά της σημείωσε ο Γκακπόμ (έδωσε και μία ασίστ σε 61 λεπτά), ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ φέτος με 12 σε 15 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις! Τα έξι τα πέτυχε στα τελευταία πέντε ματς. Ο 23χρονος εξτρέμ θα ξεκινήσει βασικός και θα πάρει αρκετές προσπάθειες, αφού λείπει ο βασικός φορ, Ντε Γιονγκ.

Η Ζυρίχη είναι σε τραγική κατάσταση, καθώς «τρέχει» σερί 0-2-7. Σε όλες τις ήττες δέχτηκε το λιγότερο δύο γκολ. Στο τρέχων παιχνίδι ίσως υποστεί ακόμη μία συντριβή. Εμείς θέλουμε έστω και ένα από αυτά που θα φάει να είναι από τον Γκακπόμ.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣ.

Η μεταξύ τους μονομαχία την περασμένη Πέμπτη έληξε 4-1 υπέρ του Ερυθρού Αστέρα. «Ανοιχτό» αγώνα αναμένουμε και απόψε, αφού η γηπεδούχος θα ψάξει την εξιλέωση και η φιλοξενούμενη τη νίκη που θα τη βάλει ξανά σε τροχιά πρόκρισης. Επίσης, ήταν Over (και G/G) και τα τρία ματς που τέθηκαν αντιμέτωπες στο παρελθόν.

Η Φερεντσβάρος έχει επτά Over στα τελευταία 10 ευρωπαϊκά ανεξαρτήτως έδρας και πέντε σερί εντός. Εάν υπολογίσουμε και περσινά παιχνίδια το νούμερο ανεβαίνει στα 8/9. Στο «σπίτι» της σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα στους τελευταίους έξι αγώνες. Επίσης, ήταν Over οι έξι από τους επτά πιο πρόσφατους ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Στον τελευταίο με την Ντέμπρετσεν έμεινε στο Under (2-0 από το 56’) επειδή έκανε «συντήρηση» δυνάμεων.

Ο Ερυθρός Αστέρας μετράει πέντε Over στα έξι πιο πρόσφατα εντός – εκτός σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Μακριά από το «σπίτι» του έχει τρία συνεχόμενα στις προαναφερθείσες διοργανώσεις. Επίσης, σκοράρει ανελλιπώς εδώ και 13 ματς. Η τελευταία φορά που έμεινε «άσφαιρος» ήταν στις 10/3/22 με τη Ρέιντζερς όπου σημειώθηκαν, όμως, τουλάχιστον τρία τέρματα (έχασε 3-0).

ΜΠΑΛΚΑΝΙ – ΣΙΒΑΣΠΟΡ

Αίσθηση προκάλεσε το αποτέλεσμα του μεταξύ τους παιχνιδιού την προηγούμενη αγωνιστική (4-3 η Μπάλκανι). Οι δύο ομάδες έβαζαν γκολ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα! Περιμένουμε να σημειωθούν τουλάχιστον τρία τέρματα και σήμερα.

Η Μπάλκανι προέρχεται από πέντε Over στους έξι πιο πρόσφατους αγώνες εντός - εκτός και ανεξαρτήτως διοργάνωσης (τα εντός ματς διεξάγονται στην έδρα της Πρίστινα). Στην Ευρώπη ήταν Over οι επτά από τους εννέα που έχει δώσει μέχρι τώρα στο Κόνφερενς Λιγκ.

Η Σίβασπορ «έφτιαξε» κάπως την ψυχολογία της με το απροσδόκητο 2-0 στην αήττητη μέχρι τότε Μπασακσεχίρ το βράδυ της περασμένης Δευτέρας! Πηγαίνει στο Κόσοβο για να διορθώσει… τα κακώς κείμενα. Εχει τρία Over στα τέσσερα πιο πρόσφατα μέσα – έξω σε όλες τις διοργανώσεις και εννέα στις 11 τελευταίες εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 885 ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΖΥΡΙΧΗ ANYTIME ΓΚΑΚΠΟΜ 1,82

22.00 892 ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ – ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣ. OVER 1,90

22.00 896 ΜΠΑΛΚΑΝΙ – ΣΙΒΑΣΠΟΡ OVER 1,87