Με την έδρα στη Β' Ισπανίας και τα γκολ στη Β' Ολλανδίας

Επιβεβαιώθηκε χθες το βράδυ το G/G στο Μίντιλαντ – Φέγενορντ (2-2), όχι όμως και το Over 1,5 των Βασιλεία (0-2 με Σλόβαν) και Μπασακσεχίρ (0-0 με Ρίγας). Υπήρξαν πάντως οι προϋποθέσεις για να επαληθευτούν αμφότερα. Γενικότερα δεν κύλισαν καλά για τους παίκτες του στοιχήματος τα Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ, καθώς «έσπασαν» αρκετά φαβορί και δεν ήρθαν Over (ή G/G) που… έβγαζαν μάτι pregame.

Σήμερα περιμένουμε γκολ σε μία ενδιαφέρουσα αναμέτρηση στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας και να «μιλήσει» η έδρα στο αποψινό ματς που υπάρχει στο πρόγραμμα για τη Β’ Ισπανίας.

ΡΟΝΤΑ – ΦΕΝΛΟ

Γειτονικό ντέρμπι του Λίμπουργκ, αμφότερες θα έχουν τη συμπαράσταση των οπαδών τους. Υπόσχονται γκολ και θέαμα βάσει της αγωνιστικής συμπεριφοράς τους, εμείς ζητάμε να βρουν δίχτυα έστω και μια φορά. Κάτι που συνέβη στα πέντε από τα επτά πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς μέσα – έξω.

Η Ρόντα (6η) παρουσίασε το G/G στα τελευταία έξι παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας (τα τέσσερα και Over) και στα τρία τελευταία στο «σπίτι» της. Εδώ, εάν υπολογίσουμε αγώνες και από την περσινή σεζόν το έφερε στα έξι από τα οκτώ πιο πρόσφατα.

Η Φένλο (5η) από την πλευρά της, μετράει έξι συνεχόμενα G/G εντός – εκτός (τα τέσσερα και Over) και 4/4 μακριά από το «Ντε Κόελ» τη φετινή σεζόν (όλα και Over). Εδώ, το απόλυτο ανεβαίνει στο 7/7 (όλα και Over) εάν βάλουμε στην εξίσωση παιχνίδια από πέρυσι. Αξίζει να αναφερθεί ότι θα στερηθεί των υπηρεσιών του βασικού της τερματοφύλακα, Ζίμα (7/-13). Στη θέση του θα αγωνιστεί ο 21χρονος Βαν ντερ Γκόου, ο οποίος σε τέσσερις σεζόν (τρεις με Τβέντε και μία με Φένλο) έχει τρεις συμμετοχές! Όλες ήταν φέτος και σε όλες δέχτηκε γκολ.

ΧΙΧΟΝ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β

Η απόδοση του «1» κρίνεται ικανοποιητική. Η γηπεδούχος είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στην κατηγορία, ενώ η φιλοξενούμενη ανέβηκε φέτος από την Τερθέρα και διάγει προς το παρόν μία «τίμια» σεζόν.

Η Βιγιαρεάλ Β (10η) έβγαλε ενθουσιασμό και ποιότητα μέχρι τώρα. Απόψε, όμως, έχει δύο σημαντικά προβλήματα τα οποία θεωρούμε ότι θα την οδηγήσουν σε ήττα. Πρώτον, απουσιάζει για δεύτερο σερί ματς ο Λοθάνο (μ. 6/3). Χωρίς αυτόν μετράει 0-3-5 υπολογίζοντας και περσινούς αγώνες. Φέτος, έμεινε εκτός αποστολή με τη Γρανάδα (0-3) και με την Μπούργος (0-0).

Επίσης, δεν θα αγωνιστεί ο «ακρογωνιαίος λίθος» στην άμυνα, Ντε λα Φουέντε (α. 8/1) διότι έπαιξε ολόκληρο το 90λεπτο χθες βράδυ με τη Βιγιαρεάλ στο Κόνφερενς Λιγκ. Στα…πιτς είναι και ο μέσος/εξτρέμ Αντριάνο (μ. 5/0). Αυτές οι τρεις απώλειες αποδυναμώνουν αρκετά το «κίτρινο υποβρύχιο». Δεύτερο πρόβλημα είναι η εικόνα της στα τελευταία τρία εκτός έδρας ματς. Διασύρθηκε σε Γρανάδα (0-3), Λεβάντε (1-4) και έφερε 1-1 στη Μάλαγα, η οποία είναι χωρίς νίκη 11 μήνες στο «Ροσαλέδα».

Η Χιχόν (8η) έχοντας τη δύναμη του «Μολινόν», την εμπειρία του Αμπελάρδο στην άκρη του πάγκου και τον γκολεαδόρ Τζούρτζεβιτς (πρώτος σκόρερ της την τελευταία διετία), μπορεί να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα της νεοφώτιστης και να κάμψει την αντίστασή της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 131 ΡΟΝΤΑ – ΦΕΝΛΟ G/G 1,62

22.00 154 ΧΙΧΟΝ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ Β 1 1,85