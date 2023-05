Με ροτέισον και σε ουδέτερο η Τακουάρι

Η Κάντιθ πήγε πράγματι για… τουρισμό στη Βιγιαρεάλ. Έχασε 2-0 και πλήρωσε στο 1,83 ο «1 και Ov 1,5». Επίσης, η Βίλα Νόβα επιβλήθηκε 1-0 της Ιτουάνο και επιβεβαίωσε τον «άσο» του 1,93.

Δύο οι προτάσεις της στήλης και σήμερα, προέρχονται αμφότερες από το Κόπα Σουνταμερικάνα.

ΤΑΚΟΥΑΡΙ – ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ

Αναμέτρηση για τον 3ο όμιλο στο Σουνταμερικάνα.

Η Τακουάρι (Παραγουάη) είναι ευχαριστημένη που μπήκε στους ομίλους της διοργάνωσης, γνώριζε εξ αρχής ότι θα παλέψει με την Οριέντε Πετρολέρο για την αποφυγή της τελευταίας θέσης. Την κέρδισε 3-1 την προηγούμενη αγωνιστική οπότε, είναι λίγο πιο άνετη σε αυτό το θέμα. Το πρόβλημα το έχει στο πρωτάθλημα όπου βρίσκεται στην τελευταία θέση. Γι’ αυτό και θα κάνει ροτέισον στο αποψινό ματς. Επίσης, εναντίον της είναι και το γεγονός ότι το παιχνίδι διεξάγεται σε ουδέτερο γήπεδο και δεν θα έχει την ουσιαστική στήριξη των οπαδών της.

Η Εστουδιάντες (Αργεντινή) είναι τρεις κλάσεις ανώτερη από τη γηπεδούχο. Το έδειξε και στο μεταξύ τους παιχνίδι στην Αργεντινή, στο οποίο τη «φιλοδώρησε» με τέσσερα τέρματα (4-0). Απόψε, ζητάμε να της βάλει τουλάχιστον δύο. Θυμίζουμε εδώ ότι το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων και το έτερο «θηρίο» του ομίλου, Μπραγκαντίνο, είναι στο «+3» από αυτή. Επίσης, η βραζιλιάνικη ομάδα πέρασε 4-1 από την Τακουάρι στην πρεμιέρα του ομίλου. Οπότε, η «Εστού» είναι υποχρεωμένη να ψάξει νίκη με ευρύ σκορ κι αυτό είναι υπέρ μας.

ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡ. – ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ

Η Οριέντε Πετρολέρο (Βολιβία) είναι η χειρότερη ομάδα του ομίλου, το απέδειξε την προηγούμενη αγωνιστική που πήγε ως φαβορί στην Τακουάρι και έχασε εύκολα 3-1. Επίσης, έφαγε πέντε γκολ από τη νυν αντίπαλό της στη Βραζιλία, ενώ παραμένει χωρίς νίκη εδώ και 1,5 μήνα. Τα δύο τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση ήταν Over. Αυτό θα ποντάρουμε κι απόψε.

Η Μπραγκαντίνο (Βολιβία) θέλει να διευρύνει το «+3» στη διαφορά τερμάτων από τη 2η Εστουδιάντες ώστε να τη βολεύει και η ισοπαλία όταν θα την επισκεφτεί την προτελευταία αγωνιστική. Οπότε, θα κυνηγήσει κι αυτή με τη σειρά της νίκη με ένα ευρύ σκορ. Μπορεί μάλιστα, να φέρει και μόνη της το Over. Ήταν Over τα 7/11 φετινά της παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης και τα 2/3 εντός – εκτός. Επίσης, σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στις 3/5 εξορμήσεις της. Σε όλες δέχτηκε γκολ, εάν συμβεί το ίδιο απόψε, θα βγει και πιο εύκολα το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

01.00 862 ΤΑΚΟΥΑΡΙ – ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,82

03.00 868 ΟΡΙΕΝΤΕ ΠΕΤΡ. – ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ OVER 1,73