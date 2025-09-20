Με παράδοση η Γουόλσολ

Το Οντένσε – Φρεντερίτσια έληξε 3-2 χθες και βγήκε άνετα το G/G του 1,56. Στο Γάνδη – Ντέντερ (3-0) όμως η φιλοξενούμενη δεν κατάφερε να «απαντήσει» έστω στο ένα από τα τρία γκολ που δέχτηκε χάνοντας σημαντικές ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Β’ Γερμανίας και τις Τσάμπιονσιπ και Β’ Αγγλίας.

ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ

Αμφότερες οι ομάδες πραγματοποιούν κάκιστο ξεκίνημα έχοντας τρεις ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια με το Αμβούργο όμως να είναι πιο ποιοτική και πιο έμπειρη ομάδα. Επίσης, κατεβαίνει σήμερα έχοντας την παράδοση με το μέρος του, αφού κέρδισε τη Χάιντενχαϊμ στα 4/5 παιχνίδια που την υποδέχτηκε. Οι 3/4 νίκες ήταν με Ov 1,5 γκολ. Επίσης, η φιλοξενούμενη έχασε με Ov 1,5 και τους τρεις φετινούς αγώνες στο πρωτάθλημα. Δίνουμε λοιπόν προβάδισμα νίκης στο Αμβούργο παίζοντας το «1Χ+Ov 1,5».

ΝΟΡΙΤΣ – ΡΕΞΑΜ

Έκτη αγωνιστική στην Τσάμπιονσιπ Αγγλίας με τις δύο ομάδες να βρίσκονται πάνω – κάτω στην ίδια κατάσταση, αφού τις χωρίζουν μόλις τρεις βαθμούς. Αυτό που έχουν κοινό στοιχείο είναι ότι πετυχαίνουν και δέχονται γκολ με χαρακτηριστική ευκολία. Συγκεκριμένα, η Νόριτς μετράει 4/5 G/G στο πρωτάθλημα και παραβιάστηκε η εστία της και στα πέντε παιχνίδια. Η Ρέξαμ από την άλλη, έχει 6/7 G/G ανεξαρτήτως διοργάνωσης και βρήκε δίχτυα και στις επτά αναμετρήσεις. Επομένως, το να σκοράρουν αμφότερες απόψε είναι λογικό.

ΓΟΥΟΛΣΟΛ – ΤΡΑΝΜΙΡ

Η Γουόλσολ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν έχοντας 6-2-2 σε όλες τις διοργανώσεις. Στο πρωτάθλημα είναι στις θέσεις της απευθείας ανόδου και ελπίζει φέτος να μην την πατήσει όπως πέρυσι που έπαθε μπλακ – άουτ μετά τον Ιανουάριο και έχασε τον προβιβασμό μέσα από τα χέρια της. Μετράει 3/4 νίκες στη Λίγκα όλες με 1-0. Επίσης, κέρδισε την Τρανμίρ στα 4/5 ματς που την υποδέχτηκε. Τα 3/5 «τρίποντα» ήταν και εδώ με 1-0! Η φιλοξενούμενη έχασε στις 2/3 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα και στην τρίτη έφερε 1-1 με την αδύναμη Νιούπορτ. Δείχνει να βρίσκεται σε περίοδο κάμψης και μπορεί να υποστεί μία ακόμη ήττα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.30 297 ΑΜΒΟΥΡΓΟ – ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ 1Χ+OV 1,5 1,70

17.00 307 ΝΟΡΙΤΣ – ΡΕΞΑΜ G/G 1,61

17.00 321 ΓΟΥΟΛΣΟΛ – ΤΡΑΝΜΙΡ 1 1,95