Κοστίζει η απραξία στη Λέχια Γκόρα

Στο… τσακ δεν πήγαμε δεύτερο σερί ταμείο το βράδυ της Κυριακής. Περάσαμε τον «άσο» της Σαν Πάουλι στο 1,80 (1-0 τη Χάνσα Ρόστοκ) και το Ov 1,5 γκολ της Λεβάντε με τη Λούγκο (3-1) στο 1,62. Την πατήσαμε από τον… Φελίπε Πάρδο στην Κολομβία! Ο παλιός παίκτης του Ολυμπιακού, σκόραρε στο 16’ και χάρισε τη νίκη στην Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν μέσα στην Αλιάνσα Πετρολέρα (1-0). Η γηπεδούχος δημιούργησε 14 τελικές (τρεις στην εστία) για να ισοφαρίσει και να πάρουμε πίσω το ποντάρισμά μας, αλλά δεν τα κατάφερε.

ΛΕΧΙΑ ΓΚΟΡΑ – ΛΕΓΚΙΑ

Μονός προημιτελικός για το Κύπελλο Πολωνίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90λεπτο, ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Υπάρχει διαφορά τεσσάρων κατηγοριών!

Η Λέχια Γκόρα (Δ’) ξεπέρασε το εμπόδιο δύο ομάδων της πρώτης κατηγορίας για να φτάσει εδώ. Απέκλεισε τη Γιαγκελόνια (3-1) και τη Ραντόμιακ (3-1 στα πέναλτι, 0-0 κανονική διάρκεια και παράταση). Τώρα, ο δείκτης δυσκολίας… εκτοξεύεται, καθώς αντιμετωπίζει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της χώρας. Τεράστια τιμή για την ίδια και την πόλη της, αλλά η διαφορά επιπέδου είναι μεγάλη συν το ότι έχει 2,5 μήνες να δώσει επίσημο παιχνίδι (το πρωτάθλημα ξεκινάει το Σαββατοκύριακο). Με το που θα δεχτεί το πρώτο γκολ αναμένεται να καταρρεύσει.

Η Λέγκια Βαρσοβίας (Α’) θα πρέπει να βάλει μόνη της τα τρία τέρματα που ζητάμε για να βγει το Over. Τρία ματς έδωσε στον θεσμό για να φτάσει εδώ. Όλα εκτός έδρας, τα δύο ήταν Over. Νίκησε 3-2 τη Νιεσιέσκα στην παράταση (2-2 κανονική διάρκεια) και 3-0 τη Βίσλα Πλοκ. Το τρίτο έληξε 1-1 στην κανονική διάρκεια (με τη Λέγκια Γκντανσκ). Επίσης, μετράει 7/9 Over ανεξαρτήτως διοργάνωσης (σε όλα δέχτηκε γκολ) και 5/7 μακριά από το «σπίτι» της. Στα τέσσερα σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα.

ΜΑΛΙΝ – ΖΟΥΛΤΕ

Επαναληπτικός ημιτελικός για το Κύπελλο Βελγίου. Δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ. Στο πρώτο ματς κέρδισε 2-1 η Μαλίν. Εάν η Ζούλτε νικήσει με ένα τέρμα διαφορά ακολουθεί παράταση και αν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες παίζουν ανοιχτά, είναι καλή επιλογή το Over. Το επιβεβαίωσαν άλλωστε στα 6/7 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Η Μαλίν (Α’) μετράει 5/7 Over και σημείωσε από δύο γκολ και πάνω στα 4/5 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Στο «σπίτι» της προέρχεται από 4/4, σε όλα βρήκε τουλάχιστον δύο φορές τον δρόμο για τα δίχτυα. Γενικότερα, σκόραρε στα 10/10 ματς! Από την άλλη, παραβιάστηκε η εστία της στα 5/5. Στα τρία τελευταία δέχτηκε από δύο τέρματα! Δεν… πατάει καλά ανασταλτικά (46 γκολ παθητικό σε 26 ματς) και κατεβαίνει και με απουσίες, αφού είναι εκτός οι Λαβαλέε (α. 13/0), Βαλς (α. 23/2), Μπολινγκόλι (α. 17/0) και Βανλερμπέργκε (α. 14/2).

Η Ζούλτε (Α’) προέρχεται από 4/6 Over μέσα – έξω, τα δύο που δεν ήρθαν έληξαν 1-1! Είναι ομάδα που βάζει και δέχεται γκολ με χαρακτηριστική ευκολία. Εμείς πηγαίνουμε στο Over για να ανεβάσουμε την απόδοση. Σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στα 2/3 ματς μακριά από την έδρα της. Εκτός αυτής σκόραρε στους 7/10 αγώνες. Από την άλλη, δέχτηκε γκολ στους 20/21! Επιπλέον, ήταν Over οι 3/3 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της. Τέλος, η άμυνά της είναι η χειρότερη στην κατηγορία με 57 τέρματα παθητικό σε 27 αγωνιστικές και δεν θα έχει απόψε και τους πολύτιμους Ντραμπάεφ (α. 21/1), Σισακό (α. 25/1), Ταμπεντού (α. 17/1).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 670 ΛΕΧΙΑ ΓΚΟΡΑ – ΛΕΓΚΙΑ OVER 1,65

21.45 748 ΜΑΛΙΝ – ΖΟΥΛΤΕ OVER 1,72