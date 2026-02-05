Κόντρα την Ατλέτικο Μαδρίτης

Η Σεν Γκάλεν επικράτησε 2-1 της Βασιλείας χθες στο Κύπελλο Ελβετίας και πέρασε το G/G του 1,55. Όσον αφορά το Νταντί – Μάδεργουελ στη Σκωτία, αναβλήθηκε λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Ισπανίας και το Κύπελλο Ολλανδίας.

ΤΕΛΣΤΑΡ – ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ

Μονός αγώνας για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ολλανδίας. Σε περίπτωση που το ματς λήξει ισόπαλο στην κανονική διάρκεια ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

Οι δύο ομάδες παίζουν στην ίδια κατηγορία με την Τέλσταρ να βρίσκεται στην τελευταία θέση και τη Γκόου Αχέντ στην 14η. Η φιλοξενούμενη είναι η κάτοχος του θεσμού, καθώς πέρυσι κατέκτησε το Κύπελλο, το οποίο ήταν και το πρώτο στην ιστορία της! Αμφότερες βάζουν και δέχονται γκολ με ευκολία και θα πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαίωσαν στις 6/7 συναντήσεις τους στην Τέλσταρ. Επίσης, και οι δύο μετρούν 2/2 G/G στη διοργάνωση. Επιπλέον, η γηπεδούχος έχει 9/11 εντός – εκτός και 9/10 στο «σπίτι» της! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 7/8 μέσα – έξω και 7/8 μακριά από τη βάση της!

ΜΠΕΤΙΣ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Μονός αγώνας για τη φάση των «8» του Κυπέλλου Ισπανίας. Σε περίπτωση που το ματς λήξει ισόπαλο στην κανονική διάρκεια ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι.

Οι δύο ομάδες αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία με την Μπέτις να βρίσκεται στην 5η θέση και την Ατλέτικο στην 3η. Αμφότερες έφτασαν με νίκες μέχρι εδώ με τη γηπεδούχο να έχει δώσει δύο ματς παραπάνω. Η φιλοξενούμενη προέρχεται από μεγάλη γκέλα στην προτελευταία Λεβάντε (0-0) για το πρωτάθλημα και το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο δυνατό στο εσωτερικό της, καθώς είναι πλέον στο «-10» από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. Όλα δείχνουν ότι ούτε φέτος θα μπορέσει να μείνει μέχρι τέλους μέσα στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Η γηπεδούχος από την άλλη, μετράει 3/4 νίκες ανεξαρτήτως έδρας στις εγχώριες διοργανώσεις και 4/4 στη βάση της. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και είναι ικανή να μην ηττηθεί από την αντίπαλό της στην κανονική διάρκεια της αναμέτρησης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 940 ΤΕΛΣΤΑΡ – ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ G/G 1,56

22.00 943 ΜΠΕΤΙΣ – ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 1Χ (Δ.Ε) 1,75