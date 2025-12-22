Κερδίζει ο Λεβαδειακός

Το «2» της Ατλέτικο ήταν η μοναδική πρόταση που πέρασε χθες. Κέρδισε 3-0 τη Χιρόνα και η απόδοση ήταν 1,70. Η Μπάγερν επικράτησε 3-0 της Χάιντενχαϊμ (το θέλαμε G/G) και το Τζένοα – Αταλάντα έληξε 0-1 (το είχαμε ποντάρει G/G ή Over). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ και την Α’ Πορτογαλίας.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Ο Πανσερραϊκός παραμένει καθηλωμένος στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα με μόλις πέντε βαθμούς έπειτα από 14 αγωνιστικές. Θα δώσει το παρών στα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού, αλλά πολύ δύσκολα δε θα τον βρει η νέα σεζόν στη Σούπερ Λιγκ 2. Εξάλλου, μετράει οκτώ σερί ήττες ανεξαρτήτως έδρας και στις 6/7 δεν κατάφερε καν να σκοράρει. Επίσης, έχασε στα τελευταία τέσσερα ματς στη βάση του. Ο Λεβαδειακός από την άλλη, απέκτησε συγκάτοικο στην τέταρτη θέση μετά την προχθεσινή νίκη του Ολυμπιακού Βόλου επί του Παναιτωλικού με 1-0. Ευκαιρία να μείνει ξανά μόνος κερδίζοντας σήμερα. Νίκησε στα 6/8 εντός – εκτός σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, καθώς και στις 3/4 εξορμήσεις. Εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να περάσει από τον ουραγό Πανσερραϊκό.

ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ

Η Μπενφίκα βρίσκεται στο «-8» από την κορυφή. Παρόλα αυτά είναι ακόμα πολύ νωρίς και τίποτα δεν έχει κριθεί. «Τρέχει» σερί 6-1-0 στα τελευταία επτά παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Όλες οι νίκες της ήταν με Ov 1,5. Επίσης, επικράτησε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα επτά από τα οκτώ ματς που υποδέχτηκε τη Φαμαλικάο. Μάλιστα, η φιλοξενούμενη δε βρήκε καν δίχτυα στις έξι πιο πρόσφατες επισκέψεις στο «Ντα Λουζ». Επίσης, προέρχεται από μεσοβδόμαδο διασυρμό στην Πόρτο με 4-1 για το Λιγκ Καπ Πορτογαλίας. Αναμένεται να περάσει δύσκολο βράδυ και ποντάρουμε τον «1» σε συνδυασμό με το Ov 1,5.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 486 ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 2 1,56

22.45 501 ΜΠΕΝΦΙΚΑ – ΦΑΜΑΛΙΚΑΟ 1+OV 1,5 1,57