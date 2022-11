«Κρανίου τόπος» για την Στουτγάρδη η «BayArena»

Γκολ και θέαμα στο «αντίο» των Ντιέγκο Άλβες και Ντιέγκο από την ενεργό δράση.

Το Λίφερινγκ – Αντμίρα έμεινε στο 1-0 και η Ντόρτμουντ... εισέπραξε «ντόρτια» από την Γκλάντμπαχα (2-4). Προχωράμε!

Η στήλη απόψε στρέφει το ενδιαφέρον της σε Βραζιλία, Γερμανία και Τσεχία.

ΜΠΑΝΙΚ – ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ

Αμφότερες κάνουν… ροντέο τα παιχνίδια τους, έχει τύχη το Over, το οποίο έφεραν στα 2/3 μεταξύ τους στην έδρα της γηπεδούχου (4-2, 1-0, 4-1).

Η Μπάνικ (12η) προέρχεται από 3/3 Over μέσα – έξω, ενώ σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα και στους οκτώ φετινούς αγώνες στην έδρα της! Στους 3/4 σημείωσε η ίδια τρία τέρματα! Παραβιάστηκε η εστία της στους 7/8, στους τέσσερις παραπάνω από μία φορά.

Η Μποέμιανς (5η) μετράει 4/4 over εντός – εκτός (τα τρία τελευταία ήταν και Over 4,5). Μακριά από το «σπίτι» της έχει 3/3 σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Σε αυτά βρήκε δίχτυα τουλάχιστον τρεις φορές. Είναι η δεύτερη καλύτερη ομάδα (και η δεύτερη καλύτερη επίθεση) εκτός έδρας με 5-1-1, σημειώνει το λιγότερο τρία γκολ κατά μέσο όρο. Μπορεί δηλαδή να το φέρει και μόνη της το Over.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ

Η Λεβερκούζεν (13η) δείχνει σημάδια ανάκαμψης με τον τεχνικό Αλόνσο στον πάγκο της. Μετά το εμφατικό 5-0 επί της δεύτερης στη βαθμολογία Ουνιόν Βερολίνου, κέρδισε μέσα στην Κολωνία 2-1 με ανατροπή. Αποτέλεσμα που της φτιάχνει ακόμη περισσότερο την ψυχολογία. Πρώτη φορά φέτος σημείωσε δύο σερί νίκες. Απέναντι στην Στουτγάρδη μετράει 10-1-1 στα τελευταία 12 εντός και 16-4-1 στα 21 πιο πρόσφατα ανεξαρτήτως έδρας! Εμείς θα ζητήσουμε να βάλει από δύο γκολ και πάνω. Το επιβεβαίωσε στα 4/6 ματς μέσα – έξω και στα 4/5 στο «Μπάι Αρίνα».

Η Στουτγάρδη (15η) έχει τρεις σερί ήττες, σε όλες δέχτηκε τουλάχιστον τρία τέρματα (2-3, 0-5, 1-3). Εάν βάλουμε και το 2-2 στο Μόναχο με την Μπάγερν, φτάνουμε στα 4/4 που παραβιάστηκε το λιγότερο δύο φορές η εστία της. Εάν πάμε και σε περσινά παιχνίδια το νούμερο ανεβαίνει στα 7/8. Επίσης, από την έδρα της νυν αντιπάλου της έφυγε με Over 1,5 γκολ στην πλάτη στις 14/15 επισκέψεις της σε όλες τις διοργανώσεις! Τέλος, κατεβαίνει χωρίς τους δύο καλύτερους παίκτες της, τους Μαυροπάνο (α. 13/2) και Έντο (μ. 14/2).

ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ – ΑΒΑΪ

Τελευταία αγωνιστική στη Βραζιλία, στο Λιμπερταδόρες η γηπεδούχος, υποβιβασμένη η φιλοξενούμενη. Κατάμεστο θα είναι το γήπεδο, θα γίνει φιέστα για να πανηγυριστεί η κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες και του Κυπέλλου, αλλά και για να αποθεωθούν οι σούπερ σταρ Ντιέγκο Άλβες (τ. 4/-7) και Ντιέγκο (μ. 18/1), οι οποίοι «κρεμάνε» τα παπούτσια τους. Από τα κέφια του «θηρίου» εξαρτάται το ύψος του σκορ, καθώς θα βάλει βασικούς. Εμείς θα ποντάρουμε το Over 2,5, το οποίο παρουσιάστηκε στα 3/4 μεταξύ τους στο «Μαρακανά» (4-0, 3-0, 1-1, 6-1).

Η Φλαμένγκο (5η) μετράει 8/11 Over ανεξαρτήτως έδρας και 2/2 στο «σπίτι» της αμφότερα στο πρωτάθλημα. Έχει την τρίτη καλύτερη επίθεση με 59 τέρματα σε 37 αγωνιστικές. Στις δύο από τις τρεις υποβιβασμένες ομάδες σημείωσε τέσσερα γκολ όταν τις υποδέχτηκε (4-1 την Ατλέτικο Γκοϊανιένσε και 4-0 τη Ζουβεντούδε).

Η Αβάι (19η) κατεβαίνει με στόχο να γλιτώσει τον διασυρμό, αφού η ενδεκάδα θα απαρτίζεται από παίκτες της β’ ομάδας και όσι είιχαν μικρό χρόνο συμμετοχής φέτος στο πρωτάθλημα. Την προηγούμενη αγωνιστική πάντως, πήρε μαζί της στη Serie B τη Σεαρά (2-0). Βρήκε δίχτυα στις 3/5 επισκέψεις στο «Μαρακανά». Εάν βάλει γκολ θα έρθει πιο εύκολα το Over. Σε Κορίνθιανς και Παλμέιρας έφαγε τρία (0-3, 0-3), στη Σάο Πάουλο τέσσερα (0-4), η λογική λέει ότι και το αποψινό βράδυ θα είναι δύσκολο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 996 ΜΠΑΝΙΚ – ΜΠΟΕΜΙΑΝΣ OVER 1,65

16.30 1000 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,57

21.00 1301 ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ – ΑΒΑΪ OVER 1,53