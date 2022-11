Χωρίς τα βασικά της στόπερ η Γουίμπλεντον

Στη λεπτομέρεια της… λεπτομέρειας χάθηκε το ταμείο το βράδυ της Κυριακής. Πέρασε στο πρώτο πεντάλεπτο το Over 1,5 της Σλάβια Πράγας σε απόδοση 1,50 (τελικό 4-0 με τη Ζλιν). Επίσης, βρήκε δίχτυα η Κοριτίμπα παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες και επιβεβαίωσε το 1,53 (1-2 με την Κουιαμπά). Την πατήσαμε με τη Ρόζενμποργκ (2-3 με τη Σάρσπρογκ). Ήμασταν ανάμεσα στο Over 3,5 (1,75) στο ματς και στο Over 2,5 της «Ρόζε»(1,89). Επιλέξαμε το δεύτερο διότι δεν πιστεύαμε ότι θα πετύχαινε πάνω από ένα γκολ η φιλοξενούμενη.

Φτωχό το αποψινό κουπόνι, λογικό, αφού την ερχόμενη Κυριακή ξεκινάει το Μουντιάλ. Υπάρχουν πέντε ματς για το Κύπελλο Αγγλίας και αγώνες για τις ερασιτεχνικές κατηγορίες αυτής. Από εκεί είναι οι επιλογές μας.



ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ – ΓΟΥΕΪΜΟΥΘ

Επαναληπτικός αγώνας για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, υπάρχει διαφορά δύο κατηγοριών. Το α’ ματς έληξε G/G (1-1), αυτό θα επιλέξουμε και τώρα.

Η Γουίμπλεντον κατεβαίνει χωρίς τους δύο βασικούς στόπερ. Ο Μπράουν (α. 14/0) είναι τραυματίας και ο Γκάντερ (α. 17/0) ενσωματώθηκε στην εθνική Ουαλίας. Προέρχεται από 10/13 G/G σε όλες τις διοργανώσεις ανεξαρτήτως έδρας και 4/6 εντός. Στο ένα από τα δύο που έληξαν N/G, παραβιάστηκε η εστία της (0-1 με τη Σάτον).

Η Γουέιμουθ είναι η χειρότερη ομάδα του Νοτίου Ομίλου της ερασιτεχνικής Νασιονάλ, καθώς βρίσκεται στην τελευταία θέση με οκτώ βαθμούς και στο «-9» από τη σωτηρία. Φέρει πάντως μία σχετική βελτίωση τελευταία (2-1-3 στα έξι πιο πρόσφατα ανεξαρτήτως διοργάνωσης).

Το απίστευτο είναι ότι παρουσιάζεται παραγωγικότερη εκτός έδρας. Συγκεκριμένα, από τα 13 τέρματα που έχει πετύχει σε 16 αγώνες, τα εννέα ήταν μακριά από το «Μπομπ Λούκας». Εξ ου και τα 6/7 G/G! Μόνο στην Ντάρτφορντ δεν σκόραρε (0-3). Στο πρώτο ματς δεν φοβήθηκε το όνομα της αντιπάλου της. Εάν πράξει το ίδιο απόψε και τη… χτυπήσει εκεί που πονάει, μπορεί να βρει δίχτυα.



ΤΣΕΖΑΝΤ – ΕΜΠΣΦΛΙΤ

Τεράστια η διαφορά των δύο ομάδων εξ ου και το 1,28 στο «διπλό». Υπάρχουν, όμως, οι προϋποθέσεις ώστε να βρουν δίχτυα αμφότερες.

Η Τσέζαντ (23η) βρίσκεται στην προτελευταία θέση στον Νότιο Όμιλο της ερασιτεχνικής Νασιονάλ με 12 βαθμούς σε 18 αγώνες. Το θετικό, όμως, είναι ότι σκοράρει (20 γκολ, τα 12 στα οκτώ εντός έδρας ματς). Μετράει 3/4 στο «Τσέζουντ», βρήκε δίχτυα τουλάχιστον δύο φορές και στα τρία παιχνίδια.

Η Εμπσφλιτ (1η) προέρχεται από 3/3 G/G και (6/7) ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Μακριά από το «σπίτι» της έβαλε και δέχτηκε γκολ στα 6/8 φετινά παιχνίδια. Εάν υπολογίσουμε και περσινούς αγώνες η επίδοση ανεβαίνει στα 8/10. Δίνει μεγαλύτερο βάρος στην επίθεση (καλύτερη στην κατηγορία με 41 τέρματα σε 17 αγώνες), μπορεί να πετύχει 2-3 και να φάει κι ένα! Μικρό το κακό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 502 ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ – ΓΟΥΕΪΜΟΥΘ G/G 1,90

21.45 515 ΤΣΕΖΑΝΤ – ΕΜΠΣΦΛΙΤ G/G 2,00