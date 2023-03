Goal/Goal και Over στο Clasico

Δύο επιλογές είχαμε χτες για την Άρσεναλ ώστε να ανέβει η απόδοση του «άσου» της. Η μία ήταν να συνδυάσουμε τον «άσο» της με το Over 1,5 και η δεύτερη με το Under 3,5. Πιο μεγάλη απόδοση έδιναν ο «άσος» με το Under 3,5.

Πήραμε το ρίσκο κυνηγώντας το 2,02 αντί για το 1,55 και δεν μας βγήκε αφού η Άρσεναλ πέτυχε το 4ο γκολ στο 80’ και κέρδισε με 4-0. Από το ημίχρονο είχε περάσει η άλλη επιλογή με το Over 1,5, ενώ στο τέλος ήρθε ο «άσος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον οποίο είχαμε βάλει στην πρόταση.

Το ενδιαφέρον σήμερα επικεντρώνεται στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ισπανίας. Η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπαρτσελόνα διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό. Ο πρώτος ημιτελικός γίνεται στη Μαδρίτη και η ρεβάνς τον Απρίλιο στη Βαρκελώνη.

Δείχνει να βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση αυτή την περίοδο η Ρεάλ, παίζει στην έδρα της και οι αποδόσεις της δίνουν το προβάδισμα. Ο «άσος» της ξεκίνησε από πιο ψηλά και έπεσε κάτω από το 2,00.

Η Μπαρτσελόνα έχασε με 1-0 την Κυριακή από την Αλμερία και η διαφορά της από τη Ρεάλ μειώθηκε στους 7 βαθμούς. Είναι φαβορί για τον τίτλο, ενώ ήδη έχει κατακτήσει το Super Cup. Αποκλείστηκε όμως από την Ευρώπη, με την ήττα της 2-1 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Ρεάλ ουσιαστικά έχει προκριθεί στα προημιτελικά του Champions League αφού στο πρώτο ματς της φάσης των «16» κέρδισε με 2-5 τη Λίβερπουλ. Θέλει το Κύπελλο και θα τα δώσει όλα για να πάρει τη νίκη και το προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό.

Κέρδισε με 3-1 την Μπαρτσελόνα στον αγώνα πρωταθλήματος στο Bernabeu. Έχασε όμως με αυτό το σκορ στον ημιτελικό του Super Cup που έγινε τον Ιανουάριο στη Σαουδική Αραβία.

Με οδηγό αυτά τα 2 ματς ποντάρουμε στο συνδυασμό Goal/Goal και Over στη σημερινή τρίτη αναμέτρησή τους. Και οι 2 είναι ικανές για να σκοράρουν. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο να μπουν ξανά πάνω από 2 γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

825 (22:00) ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ G/G+OVER 2,12