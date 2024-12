Goal/Goal και Over από την Ιταλία

«Φτωχό» ήταν το θέαμα στην Premier League την Παρασκευή. Στο 0-0 έμεινε στο ματς της Μπράιτον με την Μπρέντφορντ που είχαμε επιλέξει για Over. Κέρδισε η Άρσεναλ την Ίπσουιτς αλλά με 1-0 και δεν πέρασε μαζί με τον «άσο» το Over.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ιταλικό πρωτάθλημα. Η πρώτη επιλογή είναι από τον αγώνα της Πάρμα με την Μόντζα. H Πάρμα γνώρισε τη συντριβή με 5-0 από τη Ρόμα και αυτό ήταν το πρώτο ματς που δεν σκόραρε μετά από 5 αγωνιστικές. Έχει δεχτεί γκολ στους 9 τελευταίους αγώνες της στη Serie A στους οποίους έφερε 7 Goal/Goal. Προσπαθεί να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις και με νίκη θα κάνει μεγάλο βήμα.

Η Μόντζα είναι ουραγός με 5 βαθμούς λιγότερους από την Πάρμα. Δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα (1-2) εντός έδρας από τη Γιουβέντους. Συμπλήρωσε 9 παιχνίδια χωρίς νίκη (4 ισοπαλίες και 5 ήττες). Πέτυχε αλλά και δέχτηκε γκολ στις 5 τελευταίες αγωνιστικές. Με νέο προπονητή σήμερα, τον Σαλβατόρε Μποκέτι στη θέση του Αλεσάντρο Νέστα, θα κυνηγήσει τη δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα. Και οι 2 ομάδες έχουν ανάγκη τους βαθμούς, βρίσκουν δίχτυα με άνεση και δεν κρατάνε το μηδέν στην άμυνα. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η πρωτοπόρος Αταλάντα δίνει δύσκολο παιχνίδι με τη Λάτσιο στο «Ολίμπικο». Μετράει 11 συνεχόμενες νίκες και θέλει να διευρύνει το σερί για να παραμείνει στην κορυφή. Η Λάτσιο μετά τη βαριά ήττα με 0-6 από την Ίντερ επέστρεψε στις νίκες με το «διπλό» (1-2) στο Λέτσε.

Είναι δύσκολη η επιλογή σημείου σε αυτό το παιχνίδι, αν και η Αταλάντα δείχνει «αχτύπητη» αυτή την περίοδο και ικανή για να συνεχίσει τις επιτυχίες. Πολύ καλή απόδοση έχει και το Over και αξίζει το ρίσκο. Η Λάτσιο έφερε 4 Over στις 5 τελευταίες αγωνιστικές. Η Αταλάντα μετράει 5 Over στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Πέρσι η Λάτσιο κέρδισε με 3-2.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

618 (16:00) ΠΑΡΜΑ-ΜΟΝΤΖΑ GOAL/GOAL 1,60

642 (21:45) ΛΑΤΣΙΟ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ OVER 1,90