Goal/Goal και Over από Αγγλία και Γερμανία

Η Σασουόλο προηγήθηκε με 0-2 της Σαλερνιτάνα και πλήρωσε όσους είχαν την πρώιμη πληρωμή στο δελτίο τους. Στο τέλος όμως ισοφαρίστηκε με 2-2. Δεν πέρασε ο «άσος» της Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο ματς με την Βέρντερ Βρέμης. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε 1-1, έπαιζε για ένα διάστημα με παίκτη παραπάνω, προσπάθησε για το δεύτερο γκολ ακόμα και όταν έμεινε και αυτή με 10 παίκτες αλλά δεν το πέτυχε.

Από την Αγγλία και τη Γερμανία είναι οι σημερινές επιλογές, με Goal/Goal και Over. Η Λειψία έμεινε στο 0-0 στην προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας με την Μάιντζ. Μπορεί να επιστρέψει στις νίκες στο εκτός έδρας ματς με την Φράιμπουργκ. Σκοράρει πιο εύκολα μακριά από το γήπεδό της. Μετράει 5 σερί Over εκτός έδρας. Στις 2 πρόσφατες εξόδους της κέρδισε με 1-4 την Μπόχουμ και με 1-5 την Κολωνία. Η Φράιμπουργκ προέρχεται από 10 σερί Over! Λογικά θα τα κάνει 11.

Στην Premier League είναι αμφίρροπο το παιχνίδι της Γουλβς με την Γουέστ Χαμ, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Και οι 2 θα κυνηγήσουν τη νίκη. Και οι 2 είναι ικανές για να σκοράρουν. Το Goal/Goal είναι πιθανό. Η Γουλβς προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Μπέρνλι. Η Γουέστ Χαμ ήρθε ισόπαλη 1-1 στο γήπεδό της με την Τότεναμ.

Από την Premier League ξεχωρίσαμε και το Over στο παιχνίδι της Φούλαμ με την Νιούκαστλ. Και οι 2 φέρνουν μεγάλα σκορ. Η Φούλαμ, με την ήττα της 3-1 από την Νότιγχαμ, συμπλήρωσε 9 συνεχόμενα Over. Η Νιούκαστλ έμεινε στο 1-1 με την Έβερτον και διέκοψε ένα σερί με 11 Over! Πέρσι η Νιούκαστλ κέρδισε με 1-4 σε αυτό το γήπεδο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

268 (16:30) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΕΙΨΙΑ OVER 1,45

251 (17:00) ΓΟΥΛΒΣ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ GOAL/GOAL 1,52

254 (17:00) ΦΟΥΛΑΜ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ OVER 1,45