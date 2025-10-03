Goal/Goal από Γερμανία και Γαλλία

Το Goal/Goal έγινε χτες στο ματς της Λεχ Πόζναν με τη Ραπίντ Βιέννης (κέρδισαν εύκολα με 4-1 οι Πολωνοί) και η Λυών πήρε τη νίκη με 2-0 κόντρα στη Σάλτσμπουργκ. Την τριάδα της στήλης «χάλασε» ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προηγήθηκε στο ματς με την Γκόου Άχεντ Ιγκλς, αλλά δέχτηκε 2 γκολ σε 7 λεπτά και ηττήθηκε με 1-2.

Στα πρωταθλήματα στρέφεται και πάλι από σήμερα το ενδιαφέρον. Οι επιλογές μας είναι με 2 Goal/Goal από τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Η Χοφενχάιμ ήταν πολύ καλή στο Φράιμπουργκ και μπορούσε να πάρει τη νίκη. Τελικά έφυγε με τον 1 βαθμό (1-1). Έχει κάνει καλές εμφανίσεις στα τελευταία παιχνίδια και δείχνει ανεβασμένη σε σχέση με πέρσι. Στην έδρα της μπορεί να πάρει τη νίκη κόντρα στην Κολωνία. Είναι επικίνδυνη πάντως η φιλοξενούμενη και μετά από 2 σερί ήττες (εκτός έδρας από τη Λειψία με 3-1 και εντός, από τη Στουγκάρδη με 1-2) θα προσπαθήσει να βγάλει αντίδραση.

Το Goal/Goal έχει μεγάλη τύχη σε αυτό το ματς. Η Χοφενχάιμ πέτυχε αλλά και δέχτηκε γκολ και στα 5 παιχνίδια της στην Bundesliga. Η Κολωνία σκόραρε σε όλα τα ματς και κράτησε το μηδέν στην άμυνα μόνο σε 1, στη νίκη της με 0-1 στην έδρα της Μάιντζ.

Στη Γαλλία η Παρί πήρε ισοπαλία με 1-1 στο εκτός έδρας ματς με τη Νις και συμπλήρωσε 6 σερί Goal/Goal! Παίζει ανοιχτά, πετυχαίνει αλλά και δέχεται γκολ. Υποδέχεται τη Λοριάν η οποία σημείωσε μεγάλη νίκη, την προηγούμενη αγωνιστική, με 3-1 κατά της Μονακό. Αυτό ήταν το 3ο Goal/Goal και Over που έφερε στις 4 τελευταίες αγωνιστικές. Και σε αυτό το παιχνίδι είναι πιθανό το σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

179 (21:30) ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ-ΚΟΛΩΝΙΑ GOAL/GOAL 1,51

187 (21:45) ΠΑΡΙ-ΛΟΡΙΑΝ GOAL/GOAL 1,68