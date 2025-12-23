G/G το Φενέρ – Μπεσίκτας

Ο Λεβαδειακός πέρασε με 2-0 από τον Πανσερραϊκό χθες και επιβεβαίωσε το «διπλό» του 1,56. Η Μπενφίκα όμως επικράτησε μόνο 1-0 της Φαμαλικάο. Από εκεί και πέρα, από σήμερα και μέχρι την άλλη Παρασκευή τα περισσότερα πρωταθλήματα έχουν διακοπή λόγω των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Πάλι καλά που υπάρχει και το Κόπα Άφρικα να μας κρατήσει συντροφιά. Εξάλλου, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Πορτογαλίας και το Κύπελλο Τουρκίας.

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ

Πρεμιέρα και για τις δύο ομάδες στη φάση των ομίλων στο Κύπελλο Τουρκίας, στο οποίο προκρίνονται οι πρώτες δύο και οι δύο καλύτερες τρίτες από τους τρεις συνολικά ομίλους.

Αμφότερες αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία με τη γηπεδούχο να είναι δεύτερη πίσω από την πρωτοπόρο Γαλατάσαραϊ, ενώ η φιλοξενούμενη ισοβαθμεί στη 4η θέση (που δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο) με τη Γκεζτέπε. Είναι σε καλή κατάσταση και οι δύο και θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 7/8 μεταξύ τους συναντήσεις στη Φενέρ. Επίσης, η ίδια έχει 5/8 μέσα – έξω ανεξαρτήτως διοργάνωσης και 5/7 στη βάση της. Σε αυτή σκόραρε στους 12/13 φετινούς αγώνες της. Η Μπεσίκτας από την πλευρά της, μετράει 6/8 G/G εντός – εκτός και 3/4 μακριά από τη βάση της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις τελευταίες επτά εξόδους ανεξαρτήτως αντιπάλου και στις οκτώ πιο πρόσφατες στη Φενέρμπαχτσε!

ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας έμεινε στο «-8» από την κορυφή μετά τη νίκη της Πόρτο με 3-0 επί της Αλβέρκα χθες. Δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών, σε ένα πρωτάθλημα τριών ταχυτήτων όπως είναι το πορτογαλικό. Η Γκιμαράες όμως είναι «σκληρό καρύδι». Θα πάμε στο G/G ή Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 8/10 μεταξύ τους στη γηπεδούχο. Επίσης, η ίδια μετράει 7/9 στην έδρα της σκοράροντας στα 6/9 φετινά παιχνίδια! Το ίδιο έπραξε και στα 3/4 απέναντι στην αποψινή αντίπαλό της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 9/9 εντός – εκτός, ενώ ήταν G/G ή Over και οι 8/8 εξορμήσεις της!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 504 ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ – ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ G/G 1,60

22.45 510 ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. G/G ή OV 1,55