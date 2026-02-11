Φαβορί από την Premier League

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Τρίτη από την Premier League! H δυάδα με το Goal/Goal στο παιχνίδι Τότεναμ-Νιούκαστλ (1,58) και το Over στο ματς Τσέλσι-Λιντς (1,62) πλήρωσε 2,56!

Δυνατά φαβορί έχει το σημερινό πρόγραμμα του αγγλικού πρωταθλήματος. Οι επιλογές μας είναι με 2 «άσους». Ο πρώτος είναι Κρίσταλ Πάλας στο παιχνίδι με την Μπέρνλι. Μετά από 9 αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-3-6) η Κρίσταλ Πάλας έκανε σπουδαίο «διπλό» (0-1) την Κυριακή στο ματς με την Μπράιτον. Λογικά θα της δώσει ώθηση αυτή η επιτυχία.

Η Μπέρνλι έχασε ουσιαστικά τις τελευταίες ελπίδες της για παραμονή στην κατηγορία μετά την εντός έδρας ήττα με 0-2 από τη Γουέστ Χαμ. Δεν φαίνεται να μπορεί να καλυφθεί η μεγάλη διαφορά που έχει από τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από τη διαχωριστική γραμμή. Συμπλήρωσε 16 αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-5-11) και δύσκολα θα αποφύγει μία ακόμα ήττα.

Το δεύτερο φαβορί είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ στον αγώνα με την Γουλβς. Θέλει να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις κι έχασε έδαφος μετά την ήττα της με 3-1 από τη Λιντς. Είναι ευκαιρία το ματς με την ουραγό της βαθμολογίας Γουλβς για να πάρει τους 3 βαθμούς.

Καταδικασμένη σε υποβιβασμό είναι η Γουλβς. Έχει 8 βαθμούς και μόλις μία νίκη σε 25 παιχνίδια. Το Σάββατο ηττήθηκε εύκολα εντός έδρας με 1-3 από την Τσέλσι. Δύσκολα θα κόψει βαθμούς από την Νότιγχαμ. Ο «άσος» είναι σε καλή απόδοση και αξίζει να παιχτεί.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

907 (21:30) ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΜΠΕΡΝΛΙ 1 1,55

909 (21:30) ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ-ΓΟΥΛΒΣ 1 1,71