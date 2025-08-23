Φαβορί από Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία

Τρία φαβορί ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Στην Bundesliga η Άιντραχτ Φρανκφούρτης θέλει να πρωταγωνιστήσει και φέτος. Μπορεί να ξεκινήσει με νίκη στην δυνατή έδρα της κόντρα στη Βέρντερ Βρέμης. Πέρσι πήρε την 3η θέση και το εισιτήριο για το Champions League. Συνεχίζει με τον Τοπμέλερ στον πάγκο της. Πούλησε τον πρώτο της σκόρερ Εκιτικέ στη Λίβερπουλ αλλά πήρε τον Μπούρκαρντ ο οποίος πέρσι πέτυχε 18 γκολ με την Μάιντζ. Η Βέρντερ έχασε στο τέλος το εισιτήριο για την Ευρώπη. Άλλαξε προπονητή και ο Χορστ πήρε τη θέση του Βέρνερ. Ηττήθηκε με 1-0 από την Μπίλεφελντ και αποκλείστηκε από το Κύπελλο. Ο «άσος» είναι πιθανός.

Στη Γαλλία η Μαρσέιγ απογοήτευσε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 31’ στη Βρετάνη και όχι μόνο δεν σκόραρε αλλά δέχτηκε γκολ στο τέλος και ηττήθηκε με 1-0 από τη Ρεν! Το κλίμα δεν είναι καλό στην ομάδα και η νίκη είναι απαραίτητη στο παιχνίδι με την Παρί η οποία δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο στην έδρα της Ανζέ και ηττήθηκε με 1-0. Πιστεύουμε ότι θα βγάλει αντίδραση η Μαρσέιγ και θα πάρει τη νίκη.

Το ίδιο ισχύει και για την Ατλέτικο Μαδρίτης, η οποία στην πρεμιέρα της La Liga, αν και προηγήθηκε στην έδρα της Εσπανιόλ, ηττήθηκε με 2-1. Δεν πρέπει να έχει πρόβλημα για να κερδίσει εντός έδρας την Έλτσε η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπέτις. Η Ατλέτικο έχει εντυπωσιακή παράδοση με 14 νίκες σε 14 αναμετρήσεις τους στη Μαδρίτη! Ο «άσος» της όμως έχει χαμηλή απόδοση και για να την ανεβάσουμε τον συνδυάζουμε με το Over 1,5. Το πιθανότερο είναι να πετύχει πάνω από 1 γκολ η Ατλέτικο.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

286 (18:30) ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡ. 1 1,67

366 (18:00) ΜΑΡΣΕΪΓ-ΠΑΡΙ 1 1,44

402 (20:30) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΕΛΤΣΕ 1+OVER 1,5 1,44