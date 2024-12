Επιστρέφει στις νίκες η Τότεναμ

Η Γκλάντμπαχ διέλυσε 4-1 τη Χόλσταϊν χθες και επιβεβαίωσε το 1,62 του «1+Ov 1,5». Δεν πέρασαν, όμως, το G/G στο Βασιλεία – Γκρασχόπερς (0-1) και το G/G ή Ov στο Ατρόμητος – ΟΦΗ (0-0). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Α’ Ισπανίας και την Πρέμιερ Λιγκ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ

Δύσκολη εξόρμηση του ΠΑΟΚ στην έκπληξη του πρωταθλήματος, τον Παναιτωλικό. Τα 5/6 μεταξύ τους ματς στο Αγρίνιο ήταν Over. Αυτό θα ποντάρουμε, καθώς η ομάδα του Λουτσέσκου μπορεί να χρειαστεί παραπάνω από ένα γκολ για να κερδίσει. Επίσης, το σύνολο του Πετράκη βρίσκει δίχτυα. Επιπλέον, η φιλοξενούμενη έφερε το Over στα 6/7 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στις 4/6 εξόδους. Για τη γηπεδούχο πάλι, έληξαν Over οι 2/2 αγώνες στο «σπίτι» της. Σε αμφότερους σκόραρε.

ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ

Η Σοσιεδάδ κέρδισε με χαρακτηριστική ευκολία 3-0 την Ντιναμό Κιέβου την περασμένη Πέμπτη στο Γιουρόπα Λιγκ. Αυτό ήταν το τέταρτο από τα τελευταία πέντε ματς που σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα. Το Ov 1,5 της θα ποντάρουμε εδώ. Το επιβεβαίωσε στα 3/3 εντός έδρας ματς κόντρα στη Λας Πάλμας, καθώς και στα 3/3 ανεξαρτήτως αντιπάλου σε αυτό. Η φιλοξενούμενη είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση έχοντας 7/9 νίκες σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, αλλά κατεβαίνει με σημαντικές απουσίες, ενώ την καίει περισσότερο το τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με την Εσπανιόλ στο «Γκραν Κανάρια».

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΤΟΤΕΝΑΜ

Η Τότεναμ συμπλήρωσε την Πέμπτη πέντε σερί ματς χωρίς νίκη ανεξαρτήτως διοργάνωσης, αλλά τουλάχιστον δεν έχασε στη Ρέιντζερς (1-1) για το Γιουρόπα Λιγκ. Ίσως τη βοηθήσει αυτό το αποτέλεσμα για να επιστρέψει στις νίκες. Το καλό για την ίδια είναι ότι επισκέπτεται την ουραγό της Πρέμιερ Λιγκ, Σαουθάμπτον. Η γηπεδούχος μετράει 4/5 ήττες εντός – εκτός και έχει μείνει ήδη πίσω στη μάχη της παραμονής. Δύσκολα θα τη γλιτώσει, αφού το ρόστερ είναι περιορισμένων δυνατοτήτων, η επίθεσή της για κλάματα (11 γκολ σε 15 αγωνιστικές) και η άμυνά της η δεύτερη χειρότερη στο πρωτάθλημα με 31 τέρματα παθητικό.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 515 ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ – ΠΑΟΚ OVER 1,90

19.30 519 ΣΟΣΙΕΔΑΔ – ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,73

21.00 532 ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ – ΤΟΤΕΝΑΜ 2 1,70