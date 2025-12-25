Επιλογές από τη Σαουδική Αραβία

Η Αλγερία επικράτησε 3-0 του Σουδάν χθες και επιβεβαίωσε το 1,85 στον «1+Ov 1,5». Επίσης, βγήκε και το «1Χ+Un 3,5» του 1,60 στο Καμερούν – Γκαμπόν (1-0). Από εκεί και πέρα, Χριστούγεννα σήμερα και μπάλα παίζουν, όπως είναι λογικό, στη Σαουδική Αραβία. Επομένως, από εκεί είναι και οι δύο επιλογές μας.

ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ – ΑΛ ΙΤΙΦΑΚ

Αμφίρροπη αναμέτρηση με την Αλ Ριγιάντ να είναι στη 14η θέση και στο «+3» από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Αλ Ιτιφακ βρίσκεται στην 9η έχοντας τέσσερις βαθμούς παραπάνω από εκείνη. Τα μεταξύ τους παιχνίδια είναι φουλ του Under, καθώς σημειώθηκαν λιγότερα από τρία τέρματα στα τελευταία έξι ανεξαρτήτως έδρας και στα 6/7 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Αλ Ριγιάντ μετράει 3/4 Under εντός – εκτός και 2/2 στη βάση της. Η Αλ Ιτιφάκ «ανοίγει» τα ματς της, αλλά η Αλ Ριγιάντ έχει μία από τις χειρότερες επιθέσεις στην κατηγορία με 10 τέρματα σε εννέα αγώνες. Οπότε, δύσκολα θα ξεφύγει η αναμέτρηση από το Under.

ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ – ΑΛ ΝΑΤΖΜΑ

Η Αλ Σουκούρ βρίσκεται στην 8η θέση στον βαθμολογικό πίνακα και στο «-8» από την πρώτη τριάδα που περνάει στη League Phase. Επίσης, έχει απόσταση εννέα πόντων από την επικίνδυνη ζώνη. Η Αλ Νάζμα από την άλλη, όχι απλά είναι μέσα σε αυτή, αλλά παραμένει ουραγός με μόλις έναν βαθμό έπειτα από εννέα αγωνιστικές! Απέχει τέσσερις από τη σωτηρία, αλλά τα μέχρι τώρα δείγματά της δείχνουν ότι δύσκολα θα τη σκαπουλάρει. Δυο φορές συναντήθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν και σε αμφότερες κέρδισε η Αλ Σουκούρ με 2-0 και 3-2 αντιστοίχως. Μπορεί να πάρει το τρίτο σερί «τρίποντο» απόψε απέναντι σε μία ομάδα που κατάφερε να «τσιμπήσει» το πρώτο θετικό αποτέλεσμα για φέτος την προηγούμενη αγωνιστική! Ήταν με την Νταμάκ (0-0), η οποία βρίσκεται εξίσου στη διακεκαυμένη ζώνη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 517 ΑΛ ΡΙΓΙΑΝΤ – ΑΛ ΙΤΙΦΑΚ UNDER 1,87

19.30 518 ΑΛ ΣΟΥΚΟΥΡ – ΑΛ ΝΑΤΖΜΑ 1 1,50