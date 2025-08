Επιλογές από Σουηδία και Φινλανδία

Οι Γκενκ και Άντβερπ αναδείχθηκαν ισόπαλες, 1-1, χθες και επιβεβαίωσαν το 1,60 στο G/G. Επίσης, G/G έληξε και το Χαμ Καμ – Μπόντο Γκλιμτ (1-3). Όσον αφορά την Μπρόντμπι έπεσε θύμα έκπληξης με τη Βίμποργκ (0-2). Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Σουηδίας και Α’ Φινλανδίας.

ΙΛΒΕΣ – ΓΚΝΙΣΤΑΝ

Η Ίλβες αποχαιρέτησε την Ευρώπη την περασμένη Πέμπτη (έχασε 5-0 από την Άλκμααρ) και μπορεί τώρα να αφοσιωθεί εξ ολοκλήρου στην προσπάθειά της για την κατάκτηση του τίτλου στη Φινλανδία. Βρίσκεται στο «-2» από την πρωτοπόρο Ίντερ Τούρκου, η οποία έχει δύσκολη αποστολή στο 3ο Ελσίνκι. Επομένως, με νίκη υπάρχει ενδεχόμενο να ανέβει μόνη πρώτη στην κορυφή. Επειδή ο «1» δίνει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50 θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε στις 2/3 συναντήσεις με την αποψινή αντίπαλό της εντός – εκτός και στις 2/3 στην έδρα της. Επίσης, κέρδισε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα 3/4 ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης στο «σπίτι» της. Επιπλέον, η Γκνίσταν μετράει 2/2 ήττες με Ov 1,5 μέσα – έξω και 2/3 μακριά από τη βάση της.

ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ – ΝΤΕΓΚΕΦΟΡΣ

Η Γκέτεμποργκ είναι σε καλύτερη κατάσταση από την Ντέγκεφορς, αλλά παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοση της τελευταία. Επομένως, ο «1» δεν αξίζει. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το Over, καθώς το επιβεβαίωσαν οι δύο ομάδες στις 5/5 μεταξύ τους συναντήσεις εντός – εκτός και στις 4/5 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Γκέτεμποργκ προέρχεται από 5/6 Over μέσα – έξω και 7/11 στην έδρα της. Σε αυτή σκόραρε στους 10/11 αγώνες ανεξαρτήτως αντιπάλου, ενώ στους πέντε πιο πρόσφατους κόντρα στην Ντέγκεφορς σημείωσε από δύο τέρματα και πάνω! Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 8/10 Over ανεξαρτήτως έδρας και 7/9 μακριά από τη δική της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 4/6 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της. Συνεπώς, εάν το πράξει και σήμερα, θα βγει πιο εύκολα το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 488 ΙΛΒΕΣ – ΓΚΝΙΣΤΑΝ 1+OV 1,5 1,57

20.00 500 ΓΚΕΤΕΜΠΟΡΓΚ – ΝΤΕΓΚΕΦΟΡΣ OVER 1,74