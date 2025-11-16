Επιλογές από το Μουντιάλ

Πέρασαν χτες δύο προτάσεις της στήλης, το Over στο ματς της Γεωργίας με την Ισπανία και το Goal/Goal στο παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας με τη Σκωτία. Είχαμε προτείνει και το Over στον αγώνα της Κύπρου με την Αυστρία αλλά έμεινε στα 2 γκολ (κέρδισε με 0-2 η Αυστρία).

Τρεις επιλογές κάναμε από τα σημερινά παιχνίδια των προκριματικών του Μουντιάλ. Κρίσιμοι αγώνες για τη 2η θέση στους ομίλους τους γίνονται στην Βουδαπέστη και τη Βαρσοβία.

Στον 6ο όμιλο, η Πορτογαλία λογικά θα πάρει την 1η θέση με νίκη κόντρα στην Αρμενία. Για τη 2η θέση που οδηγεί στα playoffs θα δώσουν μάχη η Ουγγαρία και η Ιρλανδία. Έναν βαθμό περισσότερο έχει η Ουγγαρία. Της αρκεί και η ισοπαλία. Δεν θα ρισκάρει όμως έως το τέλος και θα κυνηγήσει τη νίκη. Η Ιρλανδία κέρδισε με 2-0 την Πορτογαλία και θέλει τη νίκη στη Βουδαπέστη για να τερματίσει στη 2η θέση. Είναι ικανή για να σκοράρει. Πιστεύουμε όμως ότι η Ουγγαρία θα πάρει το εισιτήριο για τα playoffs. Επειδή όμως βολεύεται και με την ισοπαλία, ποντάρουμε στη διπλή ευκαιρία 1Χ μαζί με το Over 1,5.

Την ίδια επιλογή κάνουμε και για τον αγώνα του 4ου ομίλου, ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ισλανδία. Τυπικά γηπεδούχος είναι η Ουκρανία αφού το παιχνίδι διεξάγεται στη Βαρσοβία. Ισοβαθμούν στη 2η θέση οι 2 ομάδες με 7 βαθμούς. Η Ισλανδία έχει καλύτερη διαφορά τερμάτων και παίρνει τη 2η θέση με νίκη ή ισοπαλία, σε έναν όμιλο όπου έχει εξασφαλίσει την απευθείας πρόκριση για τα τελικά του Μουντιάλ η Γαλλία. Θα βγει στην επίθεση για τη νίκη η Ουκρανία. Μπορεί να σκοράρει και η Ισλανδία. Πάμε κι εδώ με τη διπλή ευκαιρία 1Χ μαζί με το Over 1,5.

Η τρίτη επιλογή είναι από τον 9ο όμιλο, στον οποίο έχουν κριθεί οι 2 πρώτες θέσεις. Η Νορβηγία θα παίξει στα τελικά του Μουντιάλ και η Ιταλία θα διεκδικήσει το εισιτήριο στα playoffs. Παίζουν μεταξύ τους στο Μιλάνο. Έχουν διαφορά 3 βαθμών αλλά ακόμα και να κερδίσει η Ιταλία και να πιάσει τη Νορβηγία στην κορυφή του ομίλου δεν μπορεί να καλύψει την τεράστια διαφορά στα τέρματα (+29 η Νορβηγία και +12 η Ιταλία). Δεν έχουν λόγο να κλειστούν. Θα παίξουν ανοιχτά και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

837 (16:00) ΟΥΓΓΑΡΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1Χ+OVER 1,5 1,73

853 (19:00) ΟΥΚΡΑΝΙΑ-ΙΣΛΑΝΔΙΑ 1Χ+OVER 1,5 1,53

862 (21:45) ΙΤΑΛΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ GOAL/GOAL 1,61