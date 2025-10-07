Επιλογές από το Λιγκ Τρόφι

Πέρασαν τη Δευτέρα το Goal/Goal στο παιχνίδι Χβιντόρβε-Λίνγκμπι (2-2) και το Over στο ματς Φίτεσε-Ντεν Μπος (1-2). Το τρίτο ματς Σαντβίκεν-Έργκριτε, για το οποίο είχαμε προτείνει το Over, έμεινε στο 1-1.

Δεν υπάρχουν πολλά παιχνίδια και σήμερα στο κουπόνι του στοιχήματος. Περιμένουμε την Πέμπτη για να μπουν και πάλι στη μάχη οι εθνικές ομάδες. Οι σημερινές επιλογές είναι από το Λιγκ Τρόφι με 2 φαβορί και 1 Over.

Η Γουίγκαν λογικά θα πάρει τη νίκη στην έδρα της κόντρα στη Γουλβς U21 σ’ ένα ματς όπου είναι πιθανό να μπουν αρκετά γκολ. Βέβαια σε αυτή τη διοργάνωση οι εκπλήξεις είναι συχνό φαινόμενο. Η Γουίγκαν όμως θεωρώ ότι δεν θα έχει πρόβλημα για να κερδίσει.

Το ίδιο ισχύει και για την Γουίκομπ στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Φούλαμ U21. Μεγάλη είναι η διαφορά δυναμικότητας των 2 ομάδων και λογικά θα περάσει και αυτός ο «άσος».

Προβάδισμα έχει και η Φλίτγουντ στο ματς με την Λιντς U21. Σε αυτό το παιχνίδι πάντως έχει μεγαλύτερο ρίσκο ο «άσος» και είναι προτιμότερο το ποντάρισμα στα πολλά γκολ. Η Λιντς U21 λογικά θα σκοράρει και σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πιο εύκολα το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

857 (21:00) ΓΟΥΙΓΚΑΝ-ΓΟΥΛΒΣ U21 1 1,48

858 (21:00) ΓΟΥΙΚΟΜΠ-ΦΟΥΛΑΜ U21 1 1,42

869 (21:00) ΦΛΙΤΓΟΥΝΤ-ΛΙΝΤΣ U21 OVER 1,50