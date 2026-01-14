Επιλογές από το Κύπελλο Ελλάδας

Πέρασαν χτες τα 2 Over από την Bundesliga, στα παιχνίδια Στουτγκάρδη-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (1,54) και Ντόρτμουντ-Βέρντερ Βρέμης (1,41). Στο Κύπελλο Ιταλίας όμως η Ρόμα έπεσε θύμα έκπληξης. Ηττήθηκε με 2-3 από την Τορίνο και αποκλείστηκε.

Οι προημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας γίνονται σήμερα και οι επιλογές μας είναι από αυτούς τους αγώνες. Ο Λεβαδειακός συνεχίζει την εντυπωσιακή πορεία του στην φετινή περίοδο. Κέρδισε με 3-1 τον Βόλο στο πρωτάθλημα και παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας. Έχει την ευκαιρία να πάρει την πρόκριση για τα ημιτελικά του Κυπέλλου, κερδίζοντας εντός έδρας την Κηφισιά, όπου αν τα καταφέρει θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ή τον ΟΦΗ.

Η Κηφισιά παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στη Λάρισα. Βρέθηκε πίσω στο σκορ αλλά εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή και ισοφάρισε 1-1 στο 89’. Στον αγώνα πρωταθλήματος στη Λιβαδειά ηττήθηκε με 3-2. Θα παλέψει για την πρόκριση αλλά πιστεύουμε ότι ο Λεβαδειακός με τη φόρα που έχει πάρει δύσκολα θα σταματήσει και θα πάρει το εισιτήριο για την ημιτελική φάση.

Το μεγάλο ματς γίνεται στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης», ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και οι 2 ομάδες κέρδισαν εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός με 0-2 τον Ατρόμητο και ο ΠΑΟΚ με 0-3 τον Παναιτωλικό. Στο ντέρμπι του Κυπέλλου όλα είναι πιθανά. Ο Ολυμπιακός λόγω έδρας έχει μικρό προβάδισμα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στο πρωτάθλημα με 2-1 τον Ολυμπιακό. Το Goal/Goal είναι πιθανό και στην αναμέτρησή τους για το Κύπελλο. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα παίξει στα ημιτελικά με τον Παναθηναϊκό ή τον Άρη.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

866 (15:00) ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ-ΚΗΦΙΣΙΑ 1 1,60

873 (18:30) ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ GOAL/GOAL 1,95