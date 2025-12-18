Επιλογές από το Κόνφερενς

Η Βασιλεία πέρασε 2-1 από τη Λουκέρνη χθες και επιβεβαίωσε το 2,05 στο «διπλό». Επίσης, έγινε G/G το Παρί Σεν Ζερμέν – Φλαμένγκο (1-1). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την τελευταία αγωνιστική της League Phase στο Κόνφερενς Λιγκ.

ΖΡΙΝΣΚΙ – ΡΑΠΙΝΤ

Μονόπλευρο το κίνητρο και αφορά τη Ζρίνσκι (Βοσνία), καθώς η Ραπίντ (Αυστρία) έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη απογοήτευσε οικτρά με την εικόνα της, αφού δεν κατάφερε να πάρει ούτε έναν βαθμό στις πέντε αγωνιστικές που διεξήχθησαν μέχρι τώρα! Παραπαίει και στο πρωτάθλημα όπου έχει 0-2-3 στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Η γηπεδούχος από την άλλη, με νίκη λογικά θα περάσει στην επόμενη φάση. Στην έδρα της είναι πανίσχυρη έχοντας 7-2-2 στα τελευταία 11 ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, κέρδισε και τις δύο φετινές αναμετρήσεις στον θεσμό.

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΚΟΥΟΠΙΟ

Εδώ έχουν κίνητρο αμφότερες οι ομάδες. Η Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία) θέλει τη νίκη μήπως και τερματίσει στην οκτάδα, η οποία δίνει απευθείας πρόκριση στους «16» και τη δυνατότητα να επιστρέψει μετά από δύο μήνες στη διοργάνωση. Η Κουόπιο (Φινλανδία) από την άλλη, με «τρίποντο» θα περάσει πιθανότατα στην επόμενη φάση. Ποντάρουμε το Over, διότι η γηπεδούχος θα κυνηγήσει τα πολλά γκολ ώστε να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται. Το έφερε στα 3/3 παιχνίδια της στον θεσμό, καθώς και στα 5/6 ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Επίσης, ήταν Over και οι 3/4 αγώνες στην έδρα της.

ΤΣΕΛΙΕ – ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ

Μονόπλευρο το κίνητρο και σε αυτό το παιχνίδι. Η Σέλμπουρν (Ιρλανδία) έχει πει… αντίο στη διοργάνωση, καθώς συγκέντρωσε μόλις έναν βαθμό στις προηγούμενες πέντε αγωνιστικές. Η Τσέλιε από την άλλη, με νίκη θα είναι σίγουρα στο 9-26 και ίσως τερματίσει και στην οκτάδα. Για να το καταφέρει αυτό βέβαια θα χρειαστεί να συνδυάσει τους τρεις βαθμούς με αρκετά γκολ. Γι’ αυτό θα επιλέξουμε το Over, το οποίο έφερε στα 4/5 ματς στον θεσμό. Στα 3/4 δέχτηκε και γκολ. Οπότε, εάν παραβιαστεί η εστία της απόψε θα βγει πιο εύκολα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 938 ΖΡΙΝΣΚΙ – ΡΑΠΙΝΤ 1 1,90

22.00 939 ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ – ΚΟΥΟΠΙΟ OVER 1,53

22.00 951 ΤΣΕΛΙΕ – ΣΕΛΜΠΟΥΡΝ OVER 1,57