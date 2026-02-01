Επιλογές από Ιταλία, Ολλανδία, Σκωτία

Η Μάδεργουελ πέρασε με 2-0 από τη Λίβινγκστον χθες το απόγευμα και επιβεβαίωσε το «2» του 1,90. Επίσης, η Τσέλσι επιβλήθηκε 3-2 της Γουέστ Χαμ παρότι έχανε 2-0 μέχρι το 57’! Ο «1» πλήρωνε 1,52. Τέλος, ο Ατρόμητος ηττήθηκε 2-1 εντός έδρας από τον ΟΦΗ. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ιταλίας, την Α’ Ολλανδίας και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΕΞΕΛΣΙΟΡ – ΑΓΙΑΞ

Ο Άγιαξ τελείωσε με την Ευρώπη έπειτα από την 1-2 με τον Ολυμπιακό και μπορεί να αφοσιωθεί στο πρωτάθλημα όπου παλεύει να μείνει μέσα στην τριάδα που οδηγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ. Επισκέπτεται την Εξέλσιορ στην έδρα της οποίας «τρέχει» σερί 9-2-1. Στις 10/12 παρουσίες του εκεί σημείωσε τουλάχιστον δύο γκολ. Το ίδιο συνέβη στους 8/9 αγώνες εντός – εκτός και στις 7/9 εξορμήσεις του στις εγχώριες διοργανώσεις. Είναι σε θέση να πετύχει από δύο τέρματα και πάνω στη γηπεδούχο σήμερα.

ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ

Η Ρέιντζερς επικράτησε 3-0 της Νταντί την προηγούμενη αγωνιστική και μείωσε προσωρινά στο «-4» από την 1η Χαρτς εκμεταλλευόμενη το 2-2 αυτής με τη Σέλτικ. Χθες η πρωτοπόρος κέρδισε 3-0 την Νταντί και ανέβασε τη διαφορά. Επομένως, θέλει τη νίκη απόψε για να τη ρίξει ξανά. Εξάλλου, πήρε για τα καλά μπρος στο πρωτάθλημα, αφού μετράει 12-2-1 στα τελευταία 15 ματς εντός – εκτός και 5-1-1 στις επτά πιο πρόσφατες εξόδους. Επίσης πέρασε τις 2/4 φορές που επισκέφτηκε τη γηπεδούχο. Σε όλες σημείωσε τουλάχιστον δύο γκολ. Το ίδιο έπραξε και στα 5/5 μέσα – έξω στη Λίγκα. Μπορεί να το επαναλάβει αυτό σήμερα.

ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ – ΙΝΤΕΡ

Η Ίντερ κέρδισε 2-0 στην Ντόρτμουντ την τελευταία αγωνιστική στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά δεν κατάφερε να αποφύγει τη νοκ-άουτ φάση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσει δύο επιπλέον ματς στο ήδη επιβαρυμένο πρόγραμμά της. Πηγαίνει τώρα στην Κρεμονέζε για να πάρει το «2» με όσο το δυνατόν μικρότερη καταπόνηση. Θα ποντάρουμε τη νίκη της μαζί με το Un 4,5. Το επιβεβαίωσε στις 4/6 επισκέψεις εκεί. Επίσης, το έπραξε στα 7/10 ματς εντός – εκτός και στις 6/6 εξόδους στο Καμπιονάτο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

13.15 436 ΕΞΕΛΣΙΟΡ – ΑΓΙΑΞ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,62

16.00 479 ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ – ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ OV 1,5 ΦΙΛ. 2,00

19.00 516 ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ – ΙΝΤΕΡ 2+UN 4,5 1,67