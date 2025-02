Επιλογές από Ιταλία και Ισπανία

Πέρασε η τριάδα της στήλης από τη Super League, την Κυριακή, με τον «άσο» και το Over 1,5 στον αγώνα Παναθηναϊκός-Βόλος (1,60), το «διπλό» και Over 2,5 στο παιχνίδι Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός (1,58) και τον «άσο» και Over 2,5 στο ματς ΠΑΟΚ-Λαμία (1,61)! Στο 4,07 ήταν η απόδοσή της!

Δύο παιχνίδια από το ιταλικό και το ισπανικό πρωτάθλημα ξεχωρίσαμε σήμερα. Δύσκολο στην πρόβλεψη σημείου είναι το παιχνίδι της Τζένοα με τη Βενέτσια. Προβάδισμα έχει η γηπεδούχος, αλλά η Βενέτσια βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και χρειάζεται τους βαθμούς. Μπορεί να σκοράρει στη Γένοβα. Δύσκολα θα κρατήσει όμως το μηδέν στην άμυνα.

Η Τζένοα προέρχεται από την εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με την Τορίνο. Μετράει 3 Goal/Goal στα 4 τελευταία παιχνίδια. Η Βενέτσια ηττήθηκε με 0-1 από τη Ρόμα. Στα 3 προηγούμενα ματς έφερε ισάριθμα Goal/Goal, τα 2 εκτός έδρας (ισοπαλία 1-1 με την Πάρμα και ήττα με 3-2 από την Ουντινέζε). Το Goal/Goal έχει καλή απόδοση και αξίζει να παιχτεί.

Στην Ισπανία η Μπαρτσελόνα έχει την ευκαιρία να πιάσει στην κορυφή της βαθμολογίας τη Ρεάλ Μαδρίτης και να αφήσει στην 3η θέση την Ατλέτικο Μαδρίτης. Τα αποτελέσματα του Σαββάτου ήρθαν βολικά για τους «μπλαουγκράνα», αφού πέταξαν από 2 βαθμούς η Ρεάλ Μαδρίτης (1-1 εκτός έδρας με την Οσασούνα) και η Ατλέτικο Μαδρίτης (1-1 εντός έδρας με τη Θέλτα). Θα προσέξουν για να μην πάθουν κι αυτοί ζημιά σήμερα στο εντός έδρας ματς με τη Βαγεκάνο.

Δεν νομίζουμε ότι θα αφήσουν ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία. Ο «άσος» πάντως έχει μικρή απόδοση και για να έχει αξία πρέπει να παιχτεί μαζί με το Over. Πέρσι η Μπαρτσελόνα κέρδισε με 3-0. Μπορεί να σκοράρει σήμερα και η Βαγιεκάνο. Σε αυτή την περίπτωση θα γίνει πιο εύκολα το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

665 (21:45) ΤΖΕΝΟΑ-ΒΕΝΕΤΣΙΑ GOAL/GOAL 1,87

669 (22:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 1+OVER 1,44