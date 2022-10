Επιλογές από Γαλλία και Ιταλία με φαβορί και Over

Νέο ταμείο για τη στήλη το Σάββατο με το Goal/Goal στο ντέρμπι της Premier League, Άρσεναλ-Τότεναμ 3-1 (με απόδοση 1,67), το Over στο παιχνίδι Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-3 (με απόδοση 1,58) και το διπλό στο ματς Έμπολι-Μίλαν 1-3 (με απόδοση 1,61).

Στο κυριακάτικο κουπόνι υπάρχουν δυνατά φαβορί και πιθανά Over. Η τριάδα της στήλης αποτελείται από 2 Over και 1 «άσο». Οι 2 επιλογές είναι από τη Γαλλία με 1 Over και 1 «άσο» και η τρίτη από την Ιταλία με 1 Over.

Η Λοριάν και η Λιλ φέρνουν το 1 Over μετά το άλλο. Η γηπεδούχος μετράει 5 Over (τα 4 ήταν Over 3,5) στα 6 τελευταία ματς και η φιλοξενούμενη 6 στα 6. Over έγινε και στις 2 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Λοριάν (1-4 και 2-1). Λογικά θα γίνει και σήμερα ανοιχτό παιχνίδι με πάνω από 2 γκολ.

Η Μονακό, πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος, είχε 3 σερί νίκες, με τη Νις 0-1, τη Λυών 2-1 και τη Ρεμς 0-3. Είναι φανερή η βελτίωσή της στα τελευταία παιχνίδια και παρότι δεν πρόκειται για ιδιαίτερα αξιόπιστη ομάδα δικαίως έχει δοθεί ως φαβορί στο σημερινό παιχνίδι με τη Ναντ.

Συμπλήρωσε 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη η φιλοξενούμενη. Έφερε ισοπαλίες με το Στρασβούργο 1-1 και τη Λανς 0-0 και ηττήθηκε από την Παρί Σεν Ζερμέν 3-0 και την Λοριάν 3-2. Δεν μπορεί να αντέξει τα συνεχόμενα παιχνίδια, αφού παράλληλα παίζει και στο Europa League.

Η επιλογή από την Ιταλία είναι με το Over στο ματς Λάτσιο-Σπέτσια. Φαβορί είναι η Λάτσιο η οποία έχει κάνει καλό ξεκίνημα και βρίσκεται στο γκρουπ των πρωτοπόρων. Εντός έδρας έχει 3 νίκες και 1 ήττα.

Η Σπέτσια είναι ομάδα έδρας. Παραμένει αήττητη στο γήπεδό της με 2 νίκες και 2 ισοπαλίες, αλλά μακριά από αυτό έχει 3 ήττες. Η Λάτσιο θα βγει από την αρχή στην επίθεση για να σκοράρει. Η Σπέτσια θα ψάξει το γκολ με αντεπιθέσεις. Το ματς μπορεί να ανοίξει από ένα γρήγορο γκολ. Στις 2 πρόσφατες αναμετρήσεις τους η Λάτσιο πέτυχε νίκες με 2-1 και 6-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

1027 (13:30) ΛΑΤΣΙΟ-ΣΠΕΤΣΙΑ OVER 1,55

1031 (14:00) ΛΟΡΙΑΝ-ΛΙΛ OVER 1,74

1104 (18:05) ΜΟΝΑΚΟ-ΝΑΝΤ 1 1,55