Επιλογές από Βραζιλία, Λιμπερταδόρες

Η Μπίρσχοτ επικράτησε 4-2 της Άντερλεχτ Β χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,56. Η Γουότφορντ, όμως, έβαλε μόνο ένα γκολ κόντρα στην καταδικασμένη Σέφιλντ Γουένσντεϊ (1-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Βραζιλίας και το Κόπα Λιμπερταδόρες.

ΜΠΑΪΑ – ΒΙΤΟΡΙΑ

Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν το περασμένο Σάββατο στον τελικό του πολιτειακού πρωταθλήματος όπου κέρδισε 2-1 η Μπαΐα και κατέκτησε τον τίτλο. Άφησε έτσι πίσω τον οδυνηρό αποκλεισμό από την Ο’ Χίγκινς στο Λιμπερταδόρες. Η Βιτόρια από την άλλη, έκανε κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα με 2/3 ήττες, ενώ απώλεσε και το τρόπαιο στο «Μπαϊάνο» από την «αιώνια» αντίπαλό της (υπάρχει μίσος μεταξύ τους, καθότι εδρεύουν στην ίδια πόλη). Επίσης, υπέκυψε στις 4/5 επισκέψεις στην Μπαΐα σε επίπεδο Μπραζιλεϊράο. Ακόμα, η γηπεδούχος έχει 2-1-0 στη σεζόν και διαθέτει μία από τις ισχυρότερες έδρες στη χώρα. Πέρυσι τελείωσε τη χρονιά σε αυτή με 13-1-2! Μία από τις 13 νίκες ήταν απέναντι στη Βιτόρια με 2-1. Μπορεί να το ξανακάνει απόψε.

ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ – ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ

Επαναληπτικός αγώνας για τον 3ο γύρο του Κόπα Λιμπερταδόρες. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 1-0 υπέρ της Σπόρτινγκ Κριστάλ, η οποία είναι και το φαβορί του ζευγαριού, καθώς διαθέτει μεγαλύτερη εμπειρία και σαφέστατα ποιοτικότερη ομάδα. Μπορεί να προέρχεται από το Περού, αλλά η αντίπαλός της είναι από τη Βενεζουέλα όπου το ποδόσφαιρο είναι υποανάπτυκτο. Επομένως, περιμένουμε να πάρει την πρόκριση διπλασιάζοντας τις νίκες. Εξάλλου, η Καραμπόμπο εκτός της απειρίας της όταν φεύγει από τη χώρα της… εξαφανίζεται. Δεν είναι τυχαίο ότι ηττήθηκε με… κάτω τα χέρια στις 6/7 εξορμήσεις της στον συγκεκριμένο θεσμό έχοντας 3-22 απολογισμό τερμάτων. Επομένως, περιμένουμε μία άνετη επικράτηση της Σπόρτινγκ Κριστάλ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

00.00 908 ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΡΙΣΤΑΛ – ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ 1 1,72

01.00 910 ΜΠΑΪΑ – ΒΙΤΟΡΙΑ 1 1,73