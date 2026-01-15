Επιλογές από το Βέλγιο και την Ιταλία

Ο «άσος» του Λεβαδειακού πέρασε χτες κόντρα στην Κηφισιά. Πήρε τη νίκη με 2-0 και την πρόκριση για την ημιτελική φάση του ΠΑΟΚ. Στο ντέρμπι όμως του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ δεν έγινε το Goal/Goal. Πέτυχε νωρίς 2 γκολ ο ΠΑΟΚ αλλά δεν είχε «απάντηση» ο Ολυμπιακός.

Από το Κύπελλο Βελγίου και τη Serie A είναι οι σημερινές επιλογές μας. Νοκ άουτ είναι ο αγώνας της προημιτελικής φάσης στο Κύπελλο του Βελγίου ανάμεσα στην Άντερλεχτ και την Γάνδη. Προβάδισμα για την πρόκριση έχει η Άντερλεχτ αλλά ο «άσος» της χρειάζεται κάλυψη με την ισοπαλία, η οποία θα στείλει τις 2 ομάδες στην παράταση. Για να ανέβει η απόδοση συνδυάζουμε τη διπλή ευκαιρία 1Χ με το Over 1,5. Η Άντερλεχτ προέρχεται από 4 διαδοχικά Over, τα 3 με Goal/Goal. H Γάνδη ηττήθηκε με 6-0 και 5-0 στις 2 επισκέψεις της πέρσι στην έδρα της Άντερλεχτ.

Στη Serie A είναι δύσκολο στην πρόβλεψη σημείου το ματς της Κόμο με τη Μίλαν. Το δείχνουν και οι αποδόσεις. Ουσιαστικά δεν υπάρχει φαβορί. Η Κόμο ισοφάρισε 1-1 στις καθυστερήσεις την Μπολόνια και συμπλήρωσε 4 παιχνίδια αήττητη, με 3 νίκες και μία ισοπαλία. Η Μίλαν πέτυχε επίσης γκολ στις καθυστερήσεις στην έδρα της Φιορεντίνα και πήρε τον βαθμό (1-1). Είναι αήττητη για 18 αγώνες με 11 νίκες και 7 ισοπαλίες. Δύσκολα θα χάσει στο γειτονικό Κόμο, όπου πέρσι κέρδισε με 1-2. Χρειάζεται όμως η κάλυψη με το «Χ» και σε αυτό το ματς. Επιλέγουμε τη διπλή ευκαιρία Χ2 μαζί με το Over 1,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

911 (21:30) ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ-ΓΑΝΔΗ 1Χ+OVER 1,5 1,45

913 (21:45) ΚΟΜΟ-ΜΙΛΑΝ X2+OVER 1,5 1,90