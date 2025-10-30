Επιλογές από Αυστρία και Δανία

Ο Ολυμπιακός έβγαλε με άνεση το Over του 1,64 χθες, καθώς κέρδισε 5-0 τον Βόλο στο Κύπελλο. Επίσης, πέρασε για την ίδια διοργάνωση και ο «1» του Λεβαδειακού με τον Αστέρα Τρίπολης (1-0). Η απόδοση εδώ ήταν 1,72. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα Κύπελλα Αυστρίας και Δανίας.

ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ

Μονός αγώνας για τη φάση των «16» του Κυπέλλου με τις δύο ομάδες να παίζουν αμφότερες στην Α’ Δανίας. Υπάρχει διαφορά 11 βαθμών μεταξύ τους, αλλά η φιλοξενούμενη συνηθίζει να κάνει καλές πορείες στη διοργάνωση. Τις τελευταίες δύο χρονιές μάλιστα έφτασε στον τελικό. Τη μία σήκωσε την κούπα επικρατώντας 1-0 της Άαρχους και την άλλη, την έχασε, αφού διασύρθηκε 3-0 από την Κοπεγχάγη. Σήμερα θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στη φετινή μεταξύ τους αναμέτρηση στην έδρα της Μίντιλαντ (κέρδισε 4-2). Επίσης, η γηπεδούχος έχει 4/6 εντός – εκτός και βρήκε δίχτυα και στα 11 παιχνίδια στη βάση της σε όλες τις διοργανώσεις την τρέχουσα σεζόν. Η Σίλκεμποργκ από την πλευρά της, μετράει 5/5 G/G μέσα – έξω και 7/8 μακριά από το «σπίτι» της.

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΤΙΡΟΛ

Μονή αναμέτρηση για τον γύρο των «16» στο Κύπελλο Αυστρίας με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία. Η γηπεδούχος θα κατέβει με πολλές αλλαγές στο βασικό σχήμα και δεν αξίζει ο «1» του 1,30. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν στις 2/2 συναντήσεις τους μέσα – έξω. Η μία ήταν φέτος στις 28 Σεπτεμβρίου στην Τιρόλ (κέρδισε 2-1 η Σάλτσμπουργκ). Επίσης, η γηπεδούχος έχει 3/4 G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και τρία συνεχόμενα στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, μετράει 9/11 εντός – εκτός, ενώ σκόραρε και έφαγε γκολ στις 4/5 εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.45 935 ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ – ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ G/G 1,60

20.00 941 ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΤΙΡΟΛ G/G 1,80