Έχουν το εύκολο γκολ Ουνιόν Σ.Γ. και Φενέρ

Αλμερία και Θέλτα επιβεβαίωσαν το G/G ή Over (3-1, απόδοση 1,61). Η Σεβίλλη έχασε δικαίως 1-0 από τη Βαγεκάνο. Η Σαπεκοένσε νίκησε 1-0 τη Ναούτικο με τέρμα στο 28’. Το Over 1,5 είχε κατρακυλήσει από το 1,52 στο 1,30 και το Over του αγώνα στο 1,40 από το 1,90!

Σήμερα στηρίζουμε στο Over 1,5 ατομικά γκολ δύο φαβορί σε Βέλγιο, Τουρκία και ζητάμε το Over σε παιχνίδι… Δαυίδ με Γολιάθ στη Σκωτία.

ΛΙΒΙΝΓΣΤΟΝ – ΣΕΛΤΙΚ

Η Σέλτικ (1η) προέρχεται από οδυνηρό αποκλεισμό στην Ευρώπη, καθώς με το 1-1 κόντρα στη Σαχτάρ το βράδυ της περασμένης Τρίτης έμεινε εκτός και από το Γιουρόπα Λιγκ. Ψάχνει λοιπόν μία εμφατική νίκη ώστε να επανακτήσει τη… στραπατσαρισμένη ψυχολογία της, αλλά και να ανεβάσει πάλι στο «+4» τη διαφορά από τη Ρέιντζερς, η οποία κέρδισε χθες 4-1 την Αμπερντίν. Μετράει τέσσερα σερί Over εντός – εκτός και 5/6 μακριά από την έδρα της στο πρωτάθλημα.

Επίσης, μέσα στον Οκτώβριο ήταν Over το επόμενο παιχνίδι της στις εγχώριες διοργανώσεις έπειτα από μη νικηφόρο ματς στο Τσάμπιονς Λιγκ. Ηττήθηκε 3-1 στη Λειψία, επιβλήθηκε 2-1 της Σεντ Τζόνστον στην Πρέμιερ. Έχασε ξανά από τη Λειψία (0-2), επικράτησε 6-1 της Χιμπέρνιαν, 4-3 της Χαρτς στο πρωτάθλημα και 4-0 της Μάδεργουελ στο Λιγκ Καπ. Περιμένουμε να γίνει το ίδιο τώρα έπειτα από το 1-1 με τη Σαχτάρ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Τέλος, ήταν Over οι 3/4 επισκέψεις στην έδρα της νυν αντιπάλου της.

Μπορεί να βοηθήσει σε αυτό και η Λίβινγκστον (8η), καθώς βρήκε δίχτυα εντός στους 21/22 αγώνες της, καθώς και στους πέντε τελευταίους απέναντι στη Σέλτικ!

ΣΕΡΕΝΓΚ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Γ.

Η Σερένγκ (17η) βρίσκεται στην προτελευταία θέση στην Ά Βελγίου, λογικό αυτό, αφού έχει τρεις νίκες σε 14 αγωνιστικές. Ρόλο σε αυτό παίζει η μέτρια ανασταλτική της λειτουργία (24 τέρματα παθητικό). Κόντρα στη νυν αντίπαλό της μετράει 1-0-3 εντός έδρας, στις ήττες δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρματα (0-3, 1-0, 0-2, 0-4). Επίσης, παραβιάστηκε η εστία της πάνω από δύο φορές από τις 5/7 ομάδες της πρώτης επτάδας. Δεν συνέβη αυτό μόνο με την Σταντάρ (2-0), ενώ η έβδομη είναι η Ουνιόν Σ.Γ.

Η Ουνιόν Σ.Γ. (4η) βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση μετρώντας 8-2-0 στα τελευταία 10 παιχνίδια ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Σε όλα επιβεβαίωσε το Over 1,5 ατομικά γκολ! Εκτός έδρας μετράει πέντε σερί νίκες, όλες και εδώ ήταν με Over 1,5.

ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ – ΦΕΝΕΡ

Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Κωνσταντινούπολης ο αγώνας για εισπρακτικούς λόγους. Στα δύο φετινά ματς που έδωσε εκεί η τυπικά γηπεδούχος δέχτηκε δύο γκολ (0-2 με Τραμπζονσπόρ και 2-2 με Μπεσίκτας). Το ίδιο συνέβη και στα υπόλοιπα δύο στο «σπίτι» της (0-4, 1-2).

Από την προτελευταία λοιπόν στην Ά Βελγίου, Σερένγκ, πηγαίνουμε στην προτελευταία της Ά Τουρκίας, Ιστανμπούλσπορ (18η). Προέρχεται από τρεις σερί ήττες (γι’ αυτό παραιτήθηκε ο τεχνικός Κορκμάζ), σε όλες έφαγε δύο τέρματα.

Η Φενέρ (1η) σημείωσε τουλάχιστον δύο γκολ στα 9/11 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Μακριά από την Κωνσταντινούπολη έχει 3/4. Βρήκε δίχτυα δύο φορές με τη γαλλική Ρεν (2-2) και την κυπριακή ΑΕΚ (2-1), ομάδες εμφανώς ανώτερες από τη νυν αντίπαλό της. Επίσης, πετυχαίνει σχεδόν τρία ανά αγώνα στο τουρκικό πρωτάθλημα (29 σε 10 ματς). Τέλος, σκόραρε από τρεις φορές με τις δύο από τις τρεις τελευταίες ομάδες της κατηγορίας (3-3 με Ουμραϊένισπορ και 3-0 με Ανκαραγκουτσού). Θέλουμε να σημειώσει έστω και δύο στην τρίτη της παρέας, Ιστανμπούλπορ, για να τριτώσει το καλό.



ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 1043 ΛΙΒΙΝΓΣΤΟΝ – ΣΕΛΤΙΚ OVER 1,60



17.00 1101 ΣΕΡΕΝΓΚ – ΟΥΝΙΟΝ Σ.Γ. OV 1,5 ΦΙΛ. 1,65



19.00 1144 ΙΣΤΑΝΜΠΟΥΛΣΠΟΡ – ΦΕΝΕΡ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,55