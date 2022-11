Έχουν το εύκολο γκολ Γ. Αϊντχόφεν και Αλμίρε

Η χθεσινή ημέρα ήταν κακή, καθώς δεν πέρασε καμία από τις επιλογές μας. Η Βιγιαρεάλ υπέστη ήττα-σοκ από τη Μαγιόρκα (0-2). Το ίδιο και ο Απόλλων Πόντου από τον Διαγόρα (0-1)! Τέλος, η Ουνιόν Σ.Ζ. έβαλε μόνο ένα γκολ με τη Βέστερλο (1-1). Προχωράμε, είναι και αυτά μέσα στο πρόγραμμα.

Απόψε η στήλη περιοδεύει στο Κύπελλο Αγγλίας και στη Β’ Ολλανδίας.

Γ. ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΑΛΜΙΡΕ

Οι δύο ομάδες συνηθίζουν να κάνουν… ροντέο τα μεταξύ τους παιχνίδια. Ηταν Over τα 5/6 στην έδρα της γηπεδούχου (όλα G/G, ένα Over 4,5, ένα Over 5,5 και δύο Over 7,5). Το λογικό είναι να σημειωθούν και απόψε τουλάχιστον τρία τέρματα.

Η Γ. Αϊντχόφεν (10η) μετράει 3/4 Over εντός – εκτός έδρας και 4/6 στο «Σπόρτπαρκ». Σε αυτό σημειώνει 2,5 τέρματα κατά μέσο όρο φέτος και δέχεται το λιγότερο ένα. Είναι άλλωστε μία νεανική ομάδα που… μεγαλοπιάνεται μπροστά με αποτέλεσμα να παραμελεί συχνά τα αμυντικά της καθήκοντα. Πέτυχε γκολ στο «άντρο» της στους 16/17 αγώνες, στους 10 έβαλε τουλάχιστον δύο.

Η Αλμίρε (9η) προέρχεται από 4/6 Over στο πρωτάθλημα τόσο ανεξαρτήτως έδρας όσο και μακριά από το «σπίτι» της. Σκόραρε μάλιστα στις 10/13 εξορμήσεις της. Παραβιάστηκε από την άλλη, η εστία της στα 23/25 ματς. Εάν βρει δίχτυα θα έρθει και πιο εύκολα το Over.

ΜΠΡΑΚΝΕΛ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ

Μονή αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας, τις δύο ομάδες τις χωρίζουν πέντε κατηγορίες! Σε περίπτωση ισοπαλίας θα διεξαχθεί επαναληπτικός στην έδρα της Ιπσουιτς.

Η Μπράκνελ, η οποία ιδρύθηκε το 1896 (!) αγωνίζεται στην 7η κατηγορία και έδωσε πέντε αγώνες για να φτάσει έως εδώ. Υψίστης σημασίας το ματς για την ίδια, αφού θα υπάρξει τηλεοπτική κάλυψη και σε περίπτωση που κάνει το… μπαμ θα βάλει σχεδόν 48.000 ευρώ στο ταμείο της. Στο ρόστερ της (20 όλοι κι όλοι οι ποδοσφαιριστές) δεν υπάρχει ούτε ένας παίκτης που να έχει έστω και μία μικρή χρηματιστηριακή αξία. Μετράει πάντως 7-3-0 στα τελευταία 10 ματς, ενώ σκόραρε και στα πέντε παιχνίδια στο Κύπελλο. Σε όλα σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα. Συγκεκριμένα, νίκησε 4-1 τη Χάροου, έφερε 2-2 με την Τσέσαμ και την κέρδισε 3-0 στον επαναληπτικό. Με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε και της Γέιλ Τάουν, ενώ επικράτησε 2-1 της Μπράνμπερι. Τέλος, βρήκε δίχτυα στα 15/15 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης!

Η Ιπσουιτς είναι το απόλυτο φαβορί απόψε και από τα κέφια της εξαρτάται το πού θα φτάσει το σκορ. Ευελπιστούμε να μπει χαλαρά όπως έκανε την Παρασκευή η Πόρτσμουθ και μας πλήρωσε στο G/G με τη Χέρεφορντ, αφού έφαγε πρώτη γκολ και μετά έριξε τρία. Από άποψη αριθμών, μετράει 2/2 Goal μέσα – έξω και 5/6 μακριά από την έδρα της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 714 Γ. ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ – ΑΛΜΙΡΕ OVER 1,65

21.45 719 ΜΠΡΑΚΝΕΛ – ΙΠΣΟΥΙΤΣ G/G 2,02