Δυνατό φαβορί η Μποταφόγκο

Η Καλλιθέα δεν κατάφερε να διασπάσει την καλοστημένη άμυνα του Παναιτωλικού (0-0) χθες, ενώ έληξε No Goal και το Γκέιτσχεντ – Σάουθεντ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τα Κόπα Λιμπερταδόρες και Κόπα Σουνταμερικάνα.

ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ – ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ

Αναμέτρηση για τον 1ο όμιλο του Κόπα Λιμπερταδόρες με την Καραμπόμπο (Βενεζουέλα) να είναι τελευταία με έναν βαθμό και την κάτοχο της διοργάνωσης, Μποταφόγκο (Βραζιλία), μία θέση πιο πάνω με τρεις πόντους. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας, αλλά και εμπειρίας ανάμεσα στις δύο ομάδες και είναι λογικό φαβορί η φιλοξενούμενη, η οποία επέστρεψε στις ήττες το σαββατοκύριακο έπειτα από 2/2 νίκες (έχασε 1-0 από την Μπαΐα).

Με αρκετά σκαμπανεβάσματα και πολλή γκρίνια έχει ξεκινήσει τη σεζόν και χρειάζεται το «τρίποντο» απόψε για να καλμάρει τα πνεύματα. Την αντίπαλό της την κέρδισε 2-0 πριν από έναν μήνα στην έδρα της. Η Καραμπόμπο θα θυμάται για καιρό τον πόντο που πήρε με την Τσίλε την προηγούμενη αγωνιστική (1-1), αλλά εδώ ο πήχης ανεβαίνει κατακόρυφα. Άπειρη ομάδα είναι, δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στη φημισμένη Μποταφόγκο.

ΒΙΤΟΡΙΑ – ΝΤΕΦΕΝΣΑ

Παιχνίδι για τον 2ο όμιλο του Κόπα Σουνταμερικάνα με τις δύο ομάδες να έχουν από δύο βαθμούς. Όποια κερδίσει θα κάνει σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Αμφότερες πάντως δεν κάνουν καλή σεζόν. Η Βιτόρια (Βραζιλία) έχει 2-5-5 και η Ντεφένσα (Αργεντινή) μετράει 6-6-8. Θα ποντάρουμε το G/G ή Over, καθώς ανασταλτικά αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα. Εξάλλου, ήταν G/G ή Over τα 6/9 ματς της γηπεδούχου ανεξαρτήτως έδρας και τα 4/5 στο «σπίτι» της όπου δέχτηκε γκολ και στους έξι φετινούς αγώνες της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, προέρχεται από τέσσερα συνεχόμενα G/G ή Over εντός – εκτός, ενώ το ίδιο συνέβη και στις 4/4 εξόδους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

01.00 868 ΚΑΡΑΜΠΟΜΠΟ – ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ 2 1,60

01.00 869 ΒΙΤΟΡΙΑ – ΝΤΕΦΕΝΣΑ G/G ή OV 1,68